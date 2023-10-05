Sercan Badur ameliyat oldu!

Son olarak 'Yardımcı Oyuncu' adlı yapımda yer alan, 2010-2013 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' disizindeki 'Necati' rolü ile hafızalara kazınan Sercan Batur, Amerika'da ameliyat masasına yattı.

Bir süredir Amerika'da yaşayan, Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Necati'si, 32 yaşındaki oyuncu Sercan Badur, safra kesesi ameliyatı oldu.New York'taki Presbyterian Queens Hospital'da bıçak altına yatan Badur, hastanede çekilen karelerini Instagram sayfasından paylaştı."HÂLÂ APANDİSİTİMİ ÖZLÜYORUM"Paylaşımına, "Üzülme safra kesem, beni ilk terk eden sen değilsin. Hala apandisitimi özlüyorum" mesajını yazan Sercan Badur, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.Ünlü ismin gönderisine takipçilerinden geçmiş olsun mesajları yağdı.SERCAN BADUR KİMDİR?Sercan Badur, 30 Ekim 1990 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Mimar Sinan Üniversitesi Konsarvatuar tiyatro bölümü mezunudur.2010 yılında Dot Tiyatrosunda çalışmaya başlamış, yine 2010 yılında Çağan Irmak'ın 'Karanlıktakiler' adlı filmi ile sinema hayatına başlamıştır.