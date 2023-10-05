  • USD: 27,53 - 27,58
  • EURO: 28,93 - 28,99
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sercan Badur ameliyat oldu!

Son olarak 'Yardımcı Oyuncu' adlı yapımda yer alan, 2010-2013 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' disizindeki 'Necati' rolü ile hafızalara kazınan Sercan Batur, Amerika'da ameliyat masasına yattı.

Ekleme: 5.10.2023 - 02:14 Güncelleme: 5.10.2023 - 02:16 / Editör: Ozge Selin
Bir süredir Amerika'da yaşayan, Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Necati'si, 32 yaşındaki oyuncu Sercan Badur, safra kesesi ameliyatı oldu.

New York'taki Presbyterian Queens Hospital'da bıçak altına yatan Badur, hastanede çekilen karelerini Instagram sayfasından paylaştı.

Sercan Badur ameliyat oldu!

"HÂLÂ APANDİSİTİMİ ÖZLÜYORUM"

Paylaşımına, "Üzülme safra kesem, beni ilk terk eden sen değilsin. Hala apandisitimi özlüyorum" mesajını yazan Sercan Badur, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü ismin gönderisine takipçilerinden geçmiş olsun mesajları yağdı.

Sercan Badur ameliyat oldu!

SERCAN BADUR KİMDİR?

Sercan Badur, 30 Ekim 1990 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Mimar Sinan Üniversitesi Konsarvatuar tiyatro bölümü mezunudur.

2010 yılında Dot Tiyatrosunda çalışmaya başlamış, yine 2010 yılında Çağan Irmak'ın 'Karanlıktakiler' adlı filmi ile sinema hayatına başlamıştır.

Irak ve Suriye tezkeresi TBMM'de
SİHA’lar Kamışlı'daki terör bölgelerini vurdu: Kentten dumanlar yükseldi
Azerbaycan’ın resti sonrası Fransa’dan yeni skandal: Tüm silahları kullanmalıyız!
Kurmaylarını da yanına alan Meral Akşener Eskişehir programına Yüksek Hızlı Tren'le gitti
Kabaktepe'de tarih verdi... AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak?
Ankara'da bombalı eylem düzenleyen teröristlerin 2 işçiye de ateş açtıkları ortaya çıktı
Bakan Bolat rakamlarla açıkladı! Otomobil fiyatları düşüyor
Topkapı'da tramvay arızalandı: İstanbullu yine yollara düştü
MSB'den operasyon açıklaması: 58 terör hedefi vuruldu
Bakan Işıkhan duyurdu: SGK 1.392 sözleşmeli personel alımı yapacak
Bakan Bayraktar Akkuyu için tarih verdi: İlk reaktör için hedefimiz 29 Ekim 2024
MİT'ten FETÖ operasyonu! Yakalanarak Türkiye'ye getirildi
İstanbul'da metrobüs duraklarında yaya trafiği! Uzun kuyruklar oluştu..
Bakan Özhaseki kentsel dönüşümde 4 maddeyi açıkladı
CHP’li Eren Erdem’den troll itirafı: Facebook, Tiktok ve Instagram’da onlarca hesabım var… İşim bu!
'Türkiye'nin yanındayız' diyen ABD'li sözcü gelen YPG sorusu karşısında suspus oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kongre mesaisi! 75 kişilik liste belli oldu
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan 'Masamda duruyor' diyerek duyurdu! Milyarlarca dolarlık yatırım teklifi
Bakan Fidan'ın 'uzak durun' uyarısı dünyada gündem! Akıllarda tek bir soru var
Zehir tacirlerine operasyon! Bakan Yerlikaya: İstanbul'daki 25 ilçede 104 şüpheli yakalandı
Doğal gaz patlamasında 3 kişi ölmüştü! Şoke eden detay: Kasıtlı yapılmış!

Doğal gaz patlamasında 3 kişi ölmüştü! Şoke eden detay: Kasıtlı yapılmış!

Ormanda bulundu! Herkes kedi sandı ama…

Ormanda bulundu! Herkes kedi sandı ama…

Kuruyemişçinin POS cihazı kumarhaneyi ele verdi! Her detay düşünülmüş

Kuruyemişçinin POS cihazı kumarhaneyi ele verdi! Her detay düşünülmüş

Elon Musk’ın başı dertte! Başkan Erdoğan annesini sormuştu: Meğerse böyle yalvarmış…

Elon Musk’ın başı dertte! Başkan Erdoğan annesini sormuştu: Meğerse böyle yalvarmış…

Koparmasının cezası 244 bin TL: Gören hayran kaldı çocuklar koruma altına aldı

Koparmasının cezası 244 bin TL: Gören hayran kaldı çocuklar koruma altına aldı

Ulucak Höyüğü'nde 7 bin 700 yıllık insan figürleri bulundu

Ulucak Höyüğü'nde 7 bin 700 yıllık insan figürleri bulundu