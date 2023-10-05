  • USD: 27,53 - 27,58
  • EURO: 28,93 - 28,99
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Küçüklük fotoğrafını paylaştı

8 ayda 20 kilo veren Bergüzar Korel, ergenlik döneminden bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

Ekleme: 5.10.2023 - 08:47 Güncelleme: 5.10.2023 - 08:49 / Editör: Ozge Selin
Binbir Gece dizisinde birlikte rol alan ve arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Halit Ergenç ile Bergüzar Korel, 2009 yılında dünyaevine girdi. Bu evlilikten Ali, Han ve Leyla adında üç evladı olan ünlü çiftten Bergüzar Korel, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor.

Çocukları için Londra'ya yerleşen ancak dizi çekimleri ve reklam anlaşmaları için Türkiye'ye gelen Korel, hamilelik kilolarını hızla verdi.

Küçüklük fotoğrafını paylaştı

8 ayda 20 kilo verdi

8 ayda 20 kilo veren Bergüzar Korel eski fit haline geri döndü.

Şu soralar yeni projesi için sürekli setlerde olan ünlü oyuncu, son yaptığı paylaşımla da gündem oldu.

Geçtiğimiz günlerde yeni rolü için imaj da tazeleyen Bergüzar Korel'in son paylaşımını görenler ise şaştı kaldı.

"Arkadaşlar üzgünüm"

Ergenlik döneminden bir kareyi paylaşan Bergüzar Korel'in tombul hali hayranlarını şok etti. Bergüzar Korel'in "Arkadaşlar üzgünüm ama hiçbirimiz ponpon kız değildik" notu ile paylaştığı ergenlik karesine "Resmen evrim geçirmiş" yorumları yağdı..

Küçüklük fotoğrafını paylaştı
Irak ve Suriye tezkeresi TBMM'de
SİHA’lar Kamışlı'daki terör bölgelerini vurdu: Kentten dumanlar yükseldi
Azerbaycan’ın resti sonrası Fransa’dan yeni skandal: Tüm silahları kullanmalıyız!
Kurmaylarını da yanına alan Meral Akşener Eskişehir programına Yüksek Hızlı Tren'le gitti
Kabaktepe'de tarih verdi... AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak?
Ankara'da bombalı eylem düzenleyen teröristlerin 2 işçiye de ateş açtıkları ortaya çıktı
Bakan Bolat rakamlarla açıkladı! Otomobil fiyatları düşüyor
Topkapı'da tramvay arızalandı: İstanbullu yine yollara düştü
MSB'den operasyon açıklaması: 58 terör hedefi vuruldu
Bakan Işıkhan duyurdu: SGK 1.392 sözleşmeli personel alımı yapacak
Bakan Bayraktar Akkuyu için tarih verdi: İlk reaktör için hedefimiz 29 Ekim 2024
MİT'ten FETÖ operasyonu! Yakalanarak Türkiye'ye getirildi
İstanbul'da metrobüs duraklarında yaya trafiği! Uzun kuyruklar oluştu..
Bakan Özhaseki kentsel dönüşümde 4 maddeyi açıkladı
CHP’li Eren Erdem’den troll itirafı: Facebook, Tiktok ve Instagram’da onlarca hesabım var… İşim bu!
'Türkiye'nin yanındayız' diyen ABD'li sözcü gelen YPG sorusu karşısında suspus oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kongre mesaisi! 75 kişilik liste belli oldu
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan 'Masamda duruyor' diyerek duyurdu! Milyarlarca dolarlık yatırım teklifi
Bakan Fidan'ın 'uzak durun' uyarısı dünyada gündem! Akıllarda tek bir soru var
Zehir tacirlerine operasyon! Bakan Yerlikaya: İstanbul'daki 25 ilçede 104 şüpheli yakalandı
Doğal gaz patlamasında 3 kişi ölmüştü! Şoke eden detay: Kasıtlı yapılmış!

Doğal gaz patlamasında 3 kişi ölmüştü! Şoke eden detay: Kasıtlı yapılmış!

Ormanda bulundu! Herkes kedi sandı ama…

Ormanda bulundu! Herkes kedi sandı ama…

Kuruyemişçinin POS cihazı kumarhaneyi ele verdi! Her detay düşünülmüş

Kuruyemişçinin POS cihazı kumarhaneyi ele verdi! Her detay düşünülmüş

Elon Musk’ın başı dertte! Başkan Erdoğan annesini sormuştu: Meğerse böyle yalvarmış…

Elon Musk’ın başı dertte! Başkan Erdoğan annesini sormuştu: Meğerse böyle yalvarmış…

Koparmasının cezası 244 bin TL: Gören hayran kaldı çocuklar koruma altına aldı

Koparmasının cezası 244 bin TL: Gören hayran kaldı çocuklar koruma altına aldı

Ulucak Höyüğü'nde 7 bin 700 yıllık insan figürleri bulundu

Ulucak Höyüğü'nde 7 bin 700 yıllık insan figürleri bulundu