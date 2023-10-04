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Podyumda gözyaşlarını tutamadı

Türkiye'nin en başarılı dans sanatçıları arasında yer alan Tanyeli, bir süre önce yakalandığı pankreas kanseriyle mücadele ediyor. Bu süreçte farkındalık için projelere dahil olan ünlü isim, Milano'da podyuma çıktı.

Ekleme: 4.10.2023 - 08:56 Güncelleme: 4.10.2023 - 08:57 / Editör: Ozge Selin
Bir döneme danslarıyla damga vuran Tanyeli, kısa süre önce kansere yakalandı. Pankreas kanseriyle mücadelesini sürdüren ünlü isim, saçlarını kazıtmaya karar verdi.

Kemoterapi de alan Tanyeli, zorlu bir süreçten geçtiğini belirtti.

99 kilodan 60 kiloya kadar düşen ünlü oryantal, son görüntüsüyle sevenlerini üzdü.

Farkındalık için podyuma çıktı

Geçtiğimiz günlerde de ağabeyini de kanserden kaybeden Tanyeli, büyük bir moral bozukluğu yaşadı. Bu süreçte farkındalık yaratmak için projelere dahil olan Tanyeli, Milano’da podyuma çıktı.

"Zor bir süreçten geçiyorum"

Burada yeşil kostüm ile seyircilerin karşısına çıkan dans sanatçısı, duygu dolu anlar yaşadı.

Elbisesinin kapüşonunu çıkardığı sırada davetlilerin alkışını aldığı öğrenildi.

Konuşma yapan Tanyeli, “Zor bir süreçten geçiyorum.” dedi.

"Türkiye'de sağlık sistemimiz gerçekten çok iyi"

Sanatçının açıklamaları şu şekilde:

İyi olmaya çalışıyorum. Hem abim için hem bütün kanserli kardeşlerim için gerek Paris medyası gerekse dünya medyasında dünyadaki kanser ilaçlarının trafiğinde daha adil olunmasını istiyorum. Bunun farkındalığını yaratmaya çalışıyorum. Sesimi çıkarabildiğim ve tüm kardeşlerimi temsil edebildiğim her yerdeyim. Allah nasip ettiği sağlığım el verdiği sürece. İnşallah. Bizler çok şanslıyız Türkiye'de. Biliyorsunuz yurt dışında yaşıyorum uzun yıllardır. Birçok ülkede yaşadım. Brezilya, Amerika gibi. Şimdi Avustralya'da yaşıyorum. Türkiye'de sağlık sistemimiz gerçekten çok iyi.

Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Emine Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca olmak üzere yüce devletimizden Allah razı olsun. Kanserle ilgili tedavi sürecinin çoğunu SSK karşılıyor biliyorsunuz. Bütün ailemi kanserden kaybettikten sonra herhalde misyonum diyorum öncü olmak. Bakalım. İnşallah misyonum tamamlayabilirim. Konuşmasam olmaz mı? Ağabeyimi daha 2 gün önce kaybettim çok zor bir durum. Podyuma çıkıyorum yüzümün dağılmaması lazım. Güçlü durmak zorundayım. Çok özür dilerim. Ne olursun.

Podyumda gözyaşlarını tutamadı
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