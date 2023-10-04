Podyumda gözyaşlarını tutamadı

Bir döneme danslarıyla damga vuran Tanyeli, kısa süre önce kansere yakalandı. Pankreas kanseriyle mücadelesini sürdüren ünlü isim, saçlarını kazıtmaya karar verdi.99 kilodan 60 kiloya kadar düşen ünlü oryantal, son görüntüsüyle sevenlerini üzdü.Geçtiğimiz günlerde de ağabeyini de kanserden kaybeden Tanyeli, büyük bir moral bozukluğu yaşadı. Bu süreçte farkındalık yaratmak için projelere dahil olan Tanyeli, Milano’da podyuma çıktı.Burada yeşil kostüm ile seyircilerin karşısına çıkan dans sanatçısı, duygu dolu anlar yaşadı.Elbisesinin kapüşonunu çıkardığı sırada davetlilerin alkışını aldığı öğrenildi.Konuşma yapan Tanyeli, “Zor bir süreçten geçiyorum.” dedi.Sanatçının açıklamaları şu şekilde:İyi olmaya çalışıyorum. Hem abim için hem bütün kanserli kardeşlerim için gerek Paris medyası gerekse dünya medyasında dünyadaki kanser ilaçlarının trafiğinde daha adil olunmasını istiyorum. Bunun farkındalığını yaratmaya çalışıyorum. Sesimi çıkarabildiğim ve tüm kardeşlerimi temsil edebildiğim her yerdeyim. Allah nasip ettiği sağlığım el verdiği sürece. İnşallah. Bizler çok şanslıyız Türkiye'de. Biliyorsunuz yurt dışında yaşıyorum uzun yıllardır. Birçok ülkede yaşadım. Brezilya, Amerika gibi. Şimdi Avustralya'da yaşıyorum. Türkiye'de sağlık sistemimiz gerçekten çok iyi.Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Emine Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca olmak üzere yüce devletimizden Allah razı olsun. Kanserle ilgili tedavi sürecinin çoğunu SSK karşılıyor biliyorsunuz. Bütün ailemi kanserden kaybettikten sonra herhalde misyonum diyorum öncü olmak. Bakalım. İnşallah misyonum tamamlayabilirim. Konuşmasam olmaz mı? Ağabeyimi daha 2 gün önce kaybettim çok zor bir durum. Podyuma çıkıyorum yüzümün dağılmaması lazım. Güçlü durmak zorundayım. Çok özür dilerim. Ne olursun.