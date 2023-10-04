Metin Özülkü'nün Eda Özülkü anısı!

Bir döneme damga vuran Metin Özülkü ile Eda Özülkü, Sivaslıların büyük ilgi gösterdiği konserde; 'Aramadın Aylardır', 'Unutulmuş muydum?', 'Eğlen Güzelim', 'Seninle Olmak Var ya' gibi sevilen şarkılarıyla birlikte izleyenlerden gelen istekleri de söylediler.Aşklarıyla yıllara meydan okuyan, 19 yaşında Volkan ve Baran adlı ikiz çocukları olan ünlü çiftten Metin Özülkü, müzik ziyafeti sundukları gece boyunca ara ara anılar da anlattı."EDA'YI ZORLA ŞARKICI YAPTILAR"61 yaşındaki sanatçı, "90'lı yıllar... Eda, müzik öğretmenliğinde kariyer peşindeydi. Evde okuttuğum şarkıların demolarını dinleyen Unkapanı şirketleri 'Yengeye kaset yapalım' diye diye Eda’yı zorla şarkıcı yaptılar, iyi de yaptılar. Bugüne kadar ortak 600’e yakın şarkı ürettik" sözlerinin ardından seyircilerden büyük alkış aldı.