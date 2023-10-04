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Beyaz Gazete
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Fatih Ürek, beş katlı villasını satıyor!

Sahne tarzı, şarkıları ve geçirdiği estetik operasyonlarla zaman zaman gündem olan Fatih Ürek, şimdi de Bodrum'daki beş katlı lüks villası ile gündem oldu. Yazlığını satışa çıkardığını söyleyen şarkıcının, villası için istediği rakam dudak uçuklattı.

Ekleme: 4.10.2023 - 01:39 Güncelleme: 4.10.2023 - 01:41 / Editör: Ozge Selin
TV ekranlarında yayınlanan '2.Sayfa' programının canlı yayın konuğu Fatih Ürek oldu. Yaz aylarını Bodrum'daki villasında geçiren 57 yaşındaki şarkıcı, turizm cennetindeki gayrimenkulüne veda ediyor.

Tek kişi olduğu için evin kendisine büyük geldiğini belirten Ürek, masrafının da çok olması nedeniyle yazlığını satmaya karar verdiğini açıkladı.

Fatih Ürek, beş katlı villasını satıyor!

102 MİLYON TL!

Ünlü siyasetçilere komşu olduğunu dile getiren Fatih Ürek, lüks villasının net oturum alanının 800 metrekare olduğunu söyledi ve evi için ne kadar para istediğini de canlı yayında açıkladı.

Fatih Ürek, villası için 3.5 milyon euro fiyat biçti. Evini eşyalarla birlikte satmak istediğini söyleyen sanatçının sözlerinin üzerine sunucu Gülşen Yüksel, hesaplama yaptı. Evin fiyatının 101 milyon TL olduğunu söyleyen Yüksel, eşyalarla birlikte 102 milyon TL'yi bulacağını söyledi. Fiyatı duyan sunucular ve Ürek, şaşkınlığını gizleyemedi.

Fatih Ürek, beş katlı villasını satıyor!

EVİNDE SEKİZ KİŞİ ÇALIŞIYOR

Artık çalışmaktan çok yorulduğunu belirten Ürek, para ile ne yapacağını bilmediğini de dile getirdi. Yazlığında sekiz kişi çalıştıran Ürek, kameralardan 24 saat evini izliyor.

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