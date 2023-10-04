Fatih Ürek, beş katlı villasını satıyor!

TV ekranlarında yayınlanan '2.Sayfa' programının canlı yayın konuğu Fatih Ürek oldu. Yaz aylarını Bodrum'daki villasında geçiren 57 yaşındaki şarkıcı, turizm cennetindeki gayrimenkulüne veda ediyor.Tek kişi olduğu için evin kendisine büyük geldiğini belirten Ürek, masrafının da çok olması nedeniyle yazlığını satmaya karar verdiğini açıkladı.102 MİLYON TL!Ünlü siyasetçilere komşu olduğunu dile getiren Fatih Ürek, lüks villasının net oturum alanının 800 metrekare olduğunu söyledi ve evi için ne kadar para istediğini de canlı yayında açıkladı.Fatih Ürek, villası için 3.5 milyon euro fiyat biçti. Evini eşyalarla birlikte satmak istediğini söyleyen sanatçının sözlerinin üzerine sunucu Gülşen Yüksel, hesaplama yaptı. Evin fiyatının 101 milyon TL olduğunu söyleyen Yüksel, eşyalarla birlikte 102 milyon TL'yi bulacağını söyledi. Fiyatı duyan sunucular ve Ürek, şaşkınlığını gizleyemedi.EVİNDE SEKİZ KİŞİ ÇALIŞIYORArtık çalışmaktan çok yorulduğunu belirten Ürek, para ile ne yapacağını bilmediğini de dile getirdi. Yazlığında sekiz kişi çalıştıran Ürek, kameralardan 24 saat evini izliyor.