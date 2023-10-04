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Çağla Şıkel'den 'Victoria's Secret' açıklaması!

Model ve sunucu Çağla Şıkel, katıldığı YouTube programında samimi açıklamalarda bulundu. Şıkel, yıllar önce ortaya atılan "Victoria Secret'tan teklif aldı, Cennet Mahallesi dizisi için gitmedi" iddiasına son noktayı koydu.

Ekleme: 4.10.2023 - 01:43 Güncelleme: 4.10.2023 - 01:45 / Editör: Ozge Selin
Çağla Şıkel, YouTube'da yayınlanan 'Bize Kaldı' programına konuk oldu. Şıkel, "Victoria Secret'tan gelen teklifi reddettiği" yönünde çıkan haberlere de ilk kez cevap verdi.

"BÖYLE BİR ŞEY YAPMIŞ OLABİLİR MİYİM?"

"Bir menajerlik şirketinde çalışırken Victoria Secret'tan teklif geliyor ve reddediyorsun" sorusuna Şıkel şöyle yanıt verdi:

Ya böyle bir şey yapmış olabilir miyim sizce? Ben en azından o dönemde çıkıp kendi ağzımla 'Bana böyle bir teklif geldi' deyip havasını atardım böyle bir teklif gelmiş olsa. Oldu da benim mi haberim yok? Israrla 700 yıldır aynı haber yapılıyor, böyle bir şey yok ya... Bana Naomi Campbell'ın ajansından teklif geldi Fransa'dan ama 'Victoria Secret'a çıkar mısın?' gibi bir şey değil. Ben Victoria Secret için 'Bir gün neden olmasın' diyordum hep. Bunun üzerine yıllar yıllar sonra bu çıktı.

Çağla Şıkel'den 'Victoria's Secret' açıklaması!

"DÜNYA SAÇMASI BİR ŞEY"

Cennet Mahallesi için teklifi reddettiği iddiası da sorulan Şıkel, "Bu dünya saçması bir şey. Hayatımın en büyük şanslarından bir tanesi Cennet Mahallesi... Hem çalıştığım kadro olarak hem geçirdiğim 5 sene, hem edindiğim deneyim, hem hayatımın en güldüğüm zamanları, yani inanılmaz... " dedi.

Çağla Şıkel'den 'Victoria's Secret' açıklaması!

"BENİM HAYALİMDİ"

Şıkel, "Burayı bırakmak zorundasın sadece oraya gideceksin bir tane defile yapacaksın' deseler yemin ederim düşünürdüm ya da Türker abiye yalvarırdım 'Ne yapabiliriz ne edebiliriz' diye. Benim orada yaşadığım şeyler herkesin yaşayabileceği şeyler değildi. Evet Victoria Secret'te benim bir hayalimdi ama zaten böyle bir teklif hiç olmadı" şeklinde konuştu.

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