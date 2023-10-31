İhanet videosu çıkmıştı! Bilal Hancı'dan cevap geldi: 19 Ekim günü boşandık

Yaklaşık 7.5 milyon takipçiyle Türkiye'de en çok abonesi bulunan Kafalar grubu üyesi fenomen Bilal Hancı ile Esin Çepni, gündemden düşmüyor.2021 yılında dünyaevine giren çiftten Esin Çepni, sosyal medya hesabından bir video paylaştı.Çepni'nin paylaştığı videoda, eşi Bilal Hancı'nın başka bir kadınla sarmaş dolaş görüntüleri yer aldı.Eşinin kendisini aldattığını gözyaşlarıyla açıklayan Çepni, kısa süre içerisinde sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu.Bu gelişmelerin ardından sessizliğini bozan Bilal Hancı, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.'Merhabalar. Yaşanan olaylardan dolayı çok üzgün olduğumu belirtmek isterim. Bir süredir boşanma sürecindeydik ve 19 Ekim Perşembe günü anlaşmalı bir şekilde davamız görüldü.Hakim boşanma kararı verdi. Ancak usulen henüz karar kesinleşmemişti. Paylaşılan görüntüler bu tarihten sonra bir gece mekanında alkolün etkisiyle yaptım.'