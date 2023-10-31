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İhanet videosu çıkmıştı! Bilal Hancı'dan cevap geldi: 19 Ekim günü boşandık

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bilal Hancı, "Bir süredir boşanma sürecindeydik. 19 Ekim Perşembe günü anlaşmalı bir şekilde davamız görüldü ve hakim boşanma kararı verdi" dedi.

Ekleme: 31.10.2023 - 13:21 Güncelleme: 31.10.2023 - 13:23 / Editör: Ozge Selin
Yaklaşık 7.5 milyon takipçiyle Türkiye'de en çok abonesi bulunan Kafalar grubu üyesi fenomen Bilal Hancı ile Esin Çepni, gündemden düşmüyor.

2021 yılında dünyaevine giren çiftten Esin Çepni, sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Çepni'nin paylaştığı videoda, eşi Bilal Hancı'nın başka bir kadınla sarmaş dolaş görüntüleri yer aldı.

Eşinin kendisini aldattığını gözyaşlarıyla açıklayan Çepni, kısa süre içerisinde sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu.

İhanet videosu çıkmıştı! Bilal Hancı'dan cevap geldi: 19 Ekim günü boşandık

Bilal Hancı'dan yanıt geldi

Bu gelişmelerin ardından sessizliğini bozan Bilal Hancı, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Hancı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

'Merhabalar. Yaşanan olaylardan dolayı çok üzgün olduğumu belirtmek isterim. Bir süredir boşanma sürecindeydik ve 19 Ekim Perşembe günü anlaşmalı bir şekilde davamız görüldü.

Hakim boşanma kararı verdi. Ancak usulen henüz karar kesinleşmemişti. Paylaşılan görüntüler bu tarihten sonra bir gece mekanında alkolün etkisiyle yaptım.'

İhanet videosu çıkmıştı! Bilal Hancı'dan cevap geldi: 19 Ekim günü boşandık
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