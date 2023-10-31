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Fettah Can'dan İsrail'e tepki!

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepkisiz kalmayan Fettah Can, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Can paylaşımında, "Sanırım durmamak lazım, katil İsrail yazmalı... Her gün, her saat..." diyerek Netanyahu'ya da küfür etti.

Ekleme: 31.10.2023 - 09:03 Güncelleme: 31.10.2023 - 09:06 / Editör: Ozge Selin
7 Ekim sabahı Hamas güçlerinin Tel Aviv'i vurmasının ardından savaş durumuna geçen İsrail, Gazze'yi abluka altına aldı.

Günlerdir Gazze'yi bombalayan ve binlerce masumu öldüren İsrail, durmak bilmiyor. Tüm dünyanın gözü önünde savaş suçu işleyen İsrail'e tepkiler ise sürüyor. Bu tepkilerin en güçlüsü de Türkiye'den geldi.

Cumhurbaşkanı önderliğinde Türk halkı Gazze için çabalıyor

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm Türk halkı, İsrail'in zulmüne dur diyor.

Fetta Can daha fazla dayanamadı

Tepki gösteren isimlerden birisi ise şarkıcı Fettah Can oldu. İsrail'in masumları öldürmesine daha fazla dayanamayan Can, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya küfür eden Fettah Can, şu ifadeleri kullandı;

Yazsam ne olur neye yarar,acaba faydası olur mu diyorum duruyorum. Sanırım durmamak lazım katil İsrail yazmalı her gün her saat. Hatta O.Ç Netanyahu da olabilir.

Su, elektrik, ilaç, yemek yok!

Dünyanın en büyük açık hava hapishanesi Gazze'de, Filistinliler bombaların gölgesinde yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Elektrik, su, yiyecek, ilaç gibi en temel insani ihtiyaçların dahi İsrail kısıtlamasına maruz kalması Gazze'yi insani felaketin eşiğine getirdi.

Bölgeye iletilmesine izin verilen yardımlar, milyonlarca Gazzelinin ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak.
Altyapının tamamen çöktüğü Gazze'de sınırlı miktardaki su, eşek ve at arabaları ile dağıtılıyor 
Gazzeliler ekmeğe ulaşmak için bile saatlerce sıra beklemek zorunda.

Salgın hastalıklarda artış başladı

Gazze'ye sınırlı gıda yardımının iletilmesine izin verilmesine karşın, bölgeye yakıt girişi yasak. Su ve gıda yetersizliğinin yanı sıra tıbbi malzeme yokluğu da önemli sorunlar arasında. Gazze'de insani ihtiyaçların karşılanamaması sebebiyle salgın hastalıklar hızla artıyor.
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