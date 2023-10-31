Cadılar Bayramı'nda düğün temalı kostüm!

Sosyal medya kullanıcılarının sıkça konuştuğu isimlerden biri de Şeyma Subaşı.Adını, medya patronu Acun Ilıcalı ile yaptığı yaptığı evlilikle duyuran Subaşı, her paylaşımı ve açıklamasıyla gündem oluyor.Melisa adında bir kızı olan Subaşı, geçtiğimiz aylarda bir ayrılıp bir barıştığı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile dünyaevine girdi.Şiddet iddialarının ardından boşanan Şeyma Subaşı, gece hayatına kaldığı yerden devam ediyor.Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan ünlü isim, son olarak yakın arkadaşlarıyla Cadılar Bayramı için düzenlenen partiye katıldı.Subaşı'nın partideki kostüm tercihi gelinlik oldu.Süper mini gelinlikle geceye katılan Şeyma Subaşı o anları hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.Ünlü isme kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.Kimileri, “Gelinlik giymeye doymadı.” yorumunda bulundu.