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Atakan Işıktutan'a misilleme geldi!

İrem Derici'den ayrıldıktan sonra yeni bir aşka yelken açan Atakan Işıktutan'ın keyfi yerinde. Sevgilisiyle karelerini de yayınlayan Işıktutan'a ise İrem Derici'den misilleme geldi.

Ekleme: 31.10.2023 - 10:24 Güncelleme: 31.10.2023 - 10:25 / Editör: Ozge Selin
Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen İrem Derici, 8 ay aşk yaşadığı Atakan Işıktutan ile yollarını ayırdı.

Evlenmesi beklenirken ayrılan Derici'nin büyük aşkı Işıktutan ise bir haftadır Yılmaz Erdoğan'ın menajeri Bosna Altın ile aşk yaşıyor. Derici'yi kolayca silen Atakan Işıktutan, karelerini de sosyal medya hesabından yayınladı.

Bunun üzerine atağa geçen İrem Derici ise herkesin kafasını karıştırdı.

Sürpriz ayrılığın üzerinden yaklaşık iki üç ay geçmişken, İrem Derici'nin yeni bir aşka yelken açtığı düşünüldü.

Kalpli yanıt

Ünlü şarkıcı, dün 8.9 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından konser fotoğraflarını paylaştı.

Yönetmen ve fotoğrafçı Gökhan Fırat, Derici'nin bu gönderisine kalp emojisiyle yorum yaptı. Derici de Fırat'a sarılma emojisiyle karşılık verdi.

'Gizemli enişte'

Takipçileri, İrem Derici'ye; 'Manitan mı?', 'Yeni enişte mi?' ve 'Adamın bir tane bile fotoğrafını bulamadım, gizemli enişte' gibi yorumlar yaptı.

Atakan Işıktutan'a misilleme geldi!
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