Yeşilçam'ın efsane sanatçısı hayatını kaybetti!

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta sanatçı Jeyan Mahfi Ayral Tözüm 94 yaşında hayatını kaybetti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Değerli Sanatçısı Jeyan Mahfi Ayral Tözüm’ü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk Tiyatrosu’na baş sağlığı dileriz. Sanatçı, 30 Ekim 2023 Pazartesi günü Zincirlikuyu Camii’nde ikindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecektir."JEYAN MAHFİ AYRAL TÖZÜM KİMDİR?Jeyan Mahfi Ayral Tözüm, 6 Ağustos 1928'de dünyaya geldi. Tam adı Mesanet Fatma Jeyan Mahfi Ayral Tözüm'dür. Sanat yaşamına babasının teşviki ile başladı. Henüz 3 yaşlarındayken Henrik Ibsen'in bir eseri olan 'Peer Gynt' adlı oyunda Muhsin Ertuğrul tarafından oynatıldı.Mutlu Günler adlı filmi seslendirerek 10 yaşında dublaja başlayan Jeyan Mahfi Tözüm, Belgin Doruk, Türkan Şoray, Filiz Akın, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Müjde Ar, Hale Soygazi, Emel Sayın, Gülşen Bubikoğlu, Ahu Tuğba, Serpil Çakmaklı, Hülya Avşar, Harika Avcı ve Semra Sar gibi birçok aktrisi seslendirdi.Jeyan Mahfi Tözüm, 2005 yılında 8. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nde Bilge Olgaç Başarı Ödülü kazandı.Rol Aldığı Oyunlar:Rüzgar EsinceBen ÇalmadımHer şeyden BirazMemişin RüyasıBüyük CemaatYalancının MumuMemiş İle Abdi İstanbul’daBir Komiser Geldi…Tebeşir DairesiDeli SaraylıDon Juanİhtiras TramvayıŞafakta Gelen KadınHep Ve HiçEski ŞarkıÖlü KraliçeRüya ÜlkesiCakomino Kendine Gel …Küçük ReisTehlikeli DönemeçVahşi KızLiliomGecikenlerYavru KartalHerşeye Rağmen (Dişimizin Zarı)Hayaller LimanıPeer GyntSahipsiz TekneAltıncı KatAnnemi HatırlıyorumÖlüler Vergi ÖdemezlerCyrano De BergeracNe UmurumÇalıkuşuCoriolanusKadınlarBernarda Alba’nın EviKöklerParisli KızÇürük TemelYaprak DökümüKarabulutArtist AranıyorFatmacıkPamuk PrensesBeslemeBüyük İkramiyeModern AileBozuk Düzen