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Yeşilçam'ın efsane sanatçısı hayatını kaybetti!

Yeşilçam'da Türkan Şoray, Filiz Akın, Belgin Doruk, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Emel Sayın, Gülşen Bubikoğlu ve Necla Nazır'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü ismi seslendiren 94 yaşındaki ses sanatçısı ve oyuncu Jeyan Mahfi Ayral Tözüm hayatını kaybetti. Usta ismin ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Ekleme: 30.10.2023 - 00:57 Güncelleme: 30.10.2023 - 00:59 / Editör: Ozge Selin
Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta sanatçı Jeyan Mahfi Ayral Tözüm 94 yaşında hayatını kaybetti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli Sanatçısı Jeyan Mahfi Ayral Tözüm’ü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk Tiyatrosu’na baş sağlığı dileriz. Sanatçı, 30 Ekim 2023 Pazartesi günü Zincirlikuyu Camii’nde ikindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecektir."

Yeşilçam'ın efsane sanatçısı hayatını kaybetti!

JEYAN MAHFİ AYRAL TÖZÜM KİMDİR?

Jeyan Mahfi Ayral Tözüm, 6 Ağustos 1928'de dünyaya geldi. Tam adı Mesanet Fatma Jeyan Mahfi Ayral Tözüm'dür. Sanat yaşamına babasının teşviki ile başladı. Henüz 3 yaşlarındayken Henrik Ibsen'in bir eseri olan 'Peer Gynt' adlı oyunda Muhsin Ertuğrul tarafından oynatıldı.
Mutlu Günler adlı filmi seslendirerek 10 yaşında dublaja başlayan Jeyan Mahfi Tözüm, Belgin Doruk, Türkan Şoray, Filiz Akın, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Müjde Ar, Hale Soygazi, Emel Sayın, Gülşen Bubikoğlu, Ahu Tuğba, Serpil Çakmaklı, Hülya Avşar, Harika Avcı ve Semra Sar gibi birçok aktrisi seslendirdi.

Jeyan Mahfi Tözüm, 2005 yılında 8. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nde Bilge Olgaç Başarı Ödülü kazandı.

Rol Aldığı Oyunlar:

Rüzgar Esince

Ben Çalmadım

Her şeyden Biraz

Memişin Rüyası

Büyük Cemaat

Yalancının Mumu

Memiş İle Abdi İstanbul’da

Bir Komiser Geldi…

Tebeşir Dairesi

Deli Saraylı

Don Juan

İhtiras Tramvayı

Şafakta Gelen Kadın

Hep Ve Hiç

Eski Şarkı

Ölü Kraliçe

Rüya Ülkesi

Cakomino Kendine Gel …

Küçük Reis

Tehlikeli Dönemeç

Vahşi Kız

Liliom

Gecikenler

Yavru Kartal

Herşeye Rağmen (Dişimizin Zarı)

Hayaller Limanı

Peer Gynt

Sahipsiz Tekne

Altıncı Kat

Annemi Hatırlıyorum

Ölüler Vergi Ödemezler

Cyrano De Bergerac

Ne Umurum

Çalıkuşu

Coriolanus

Kadınlar

Bernarda Alba’nın Evi

Kökler

Parisli Kız

Çürük Temel

Yaprak Dökümü

Karabulut

Artist Aranıyor

Fatmacık

Pamuk Prenses

Besleme

Büyük İkramiye

Modern Aile

Bozuk Düzen
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