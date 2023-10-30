Yalı Çapkını’na bomba transfer!

Yeni sezona bomba gibi giriş yapan Yalı Çapkını dizisine, TRT 1’in sevilen dizisi Teşkliat’tan bomba gibi bir oyuncu geliyor. Pelo’nun dayısını oynayacak. İşte Ferit'e işkence çektirecek olan yeni oyuncu...

Her Cuma akşamı Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Yalı Çapkını dizisi, reytinglerde adeta fırtına gibi esmeye devam ediyor.Bu sezonun başında yaşanan oyuncu değişiklikleriyle gündeme gelen dizi, eski oyuncularını tekrar kadroya dahil ederek izleyicileri şaşırtmıştı.Pelin karakteri ve annesinin diziye geri dönmesi, Pelin'in hamile olduğu sürpriziyle de büyük bir heyecan yaratmıştı. Şimdi ise dizinin kadrosuna katılacak olan yeni isimle yer yerinden oynayacak. TRT1 ekranlarında büyük bir başarıya imza atan ve izleyicilerin beğenisini kazanan Teşkilat dizisinin yıldız oyuncusu, Yalı Çapkını kadrosuna dahil oluyor.Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Teşkilat dizisinde Halit karakterine hayat veren Turgut Tunçalp, Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna dahil oluyor.Teşkilat dizisinden ani bir kararla ayrılan ünlü oyuncu, Yalı Çapkını dizisinde Buçe Buse Kahraman’ın canlandırdığı Pelin karakterinin dayısı olacak.