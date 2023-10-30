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'Maria' filminin setinden ilk fotoğraf!

Yönetmen koltuğunda Pablo Larrain'in oturduğu başrolünde Angelia Jolie'nin yer aldığı Maria filminden ilk kare geldi. Angelia Jolie ve Haluk Bilginer'in birlikte yer aldığı kare hayranlarını heyecanlandırmayı başardı.

Ekleme: 30.10.2023 - 01:00 Güncelleme: 30.10.2023 - 01:03 / Editör: Ozge Selin
Haluk Bilginer 2004’te boşandığı Zuhal Olcay ile yıllar sonra tekrar ‘Kel Şarkıcı’ oyununda bir araya geldi. Ancak Haluk Bilginer’e Angelina Jolie’nin yeni filmi ‘Maria’dan başrol teklifi gelince oyun ertelenmişti. Bu süreçte Bilginer Yunanistan’daki film setiyle oyun provaları arasında mekik dokudu.

Yunan asıllı Amerikalı soprano sanatçısı Maria Callas'ın hayatını anlatan ‘Maria’ filminde Angelina Jolie, 'Callas'ı, Haluk Bilginer ise Yunan asıllı armatör 'Aristotle Onassis'i canlandırıyor.

'Maria' filminin setinden ilk fotoğraf!

FİLMİN GİŞESİNDEN DE PAY ALACAK

Filmin çekimleri başladı. Haluk Bilginer’in bu rol için 800 bin dolar (22 milyon TL) alacağı öğrenildi. Ayrıca filmin gişesinden de yüzdelik pay alacak.

'Maria' filminin setinden ilk fotoğraf!

TAM GAZ DEVAM

Çekimlerinin 8 hafta sürmesi planlanan ve Paris, Yunanistan, Budapeşte ve Milano'da gerçekleştirilecek filmden ilk kare geldi. Çekimlerinin tam gaz devam ettiği filmden Haluk Bilginer ve Angelia Jolie'nin teknede olduğu bir sahnede çekilen fotoğraf paylaşıldı.

'Maria' filminin setinden ilk fotoğraf!

MARIA CALLAS KİMDİR?

New York'ta yaşayan bir Yunan göçmeni olan Callas, bir dönemin en ünlü sopranolarından birisiydi ve Aristotle Onassis'le uzun süre aşk yaşadı. Onassis'in, ilişkileri boyunca Callas'a taciz ve şiddet içeren davranışlarda bulunduğu gündeme geldi. Onassis'in ihanetiyle sarsılan Callas, önce İtalya'ya, ardından Fransa'ya taşındı. Yunan asıllı ABD'li soprano, 1977 yılında 52 yaşındayken kalp krizinden hayatını kaybetti.

'Maria' filminin setinden ilk fotoğraf!
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