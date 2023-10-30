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Hadise'den 29 Ekim'e özel tasarım!

Hadise, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda konser verecek. Cumhuriyet'in 100. yılında vereceği konser için özel bir hazırlık sürecine giren şarkıcı, Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği iki kıyafetini konserinde giymek için tasarlattı.

Ekleme: 30.10.2023 - 01:05 Güncelleme: 30.10.2023 - 01:07 / Editör: Ozge Selin
Güzelliği, şarkıları ve sahne performansı ile tüm dikkatleri üzerine toplayan Hadise Cumhuriyet'in 100. yılında vereceği konser için seçtiği kıyafetlerle ilgi odağı oldu.

"AYNISINI GİYMEK İSTEDİM"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hadise şöyle yazdı: “Cumhuriyetimizin 100. Yılı için, 29 Ekim’de vereceğim konserde, hayatımın her anında ve alanında örnek aldığım büyük önderimiz Atatürk’ün en beğendiğim iki kıyafetinin aynısını giymek istedim!"

Hadise'den 29 Ekim'e özel tasarım!

Bu fikri tasarımıyla hayata geçiren sevgili Nihan Peker ve ekibine, Şerife Yılmaz ve Elmas Doğru’ya, fikir aşamasından, son aşamasına kadar emeği olan herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Işığı, fikirleri ve en büyük eserim dediği Cumhuriyet ile bize dünyadaki en büyük hediyeyi “özgürlüğü” bıraktığı için sonsuz saygı ve sevgiyle bir kez daha anıyorum… Senin sayende…

Hadise'den 29 Ekim'e özel tasarım!
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