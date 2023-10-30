Efsane isim ebediyete uğurlandı

Ünlü dublaj sanatçısı ve oyuncu Jeyan Mahfi Ayral Tözüm, Zincirlikuyu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Yeşilçam'da Türkan Şoray, Filiz Akın, Belgin Doruk, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Emel Sayın, Gülşen Bubikoğlu ve Necla Nazır'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü ismi seslendiren seslendirme sanatçısı ve oyuncu Jeyan Mahfi Ayral Tözüm 94 yaşında yaşamını yitirdi.



Ünlü dublaj sanatçısı ve oyuncu Jeyan Mahfi Ayral Tözüm, Zincirlikuyu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.



YEŞİLÇAM'IN SESİ GİTTİ



Annesinin hayatını kaybetmesiyle birlikte Yeşilçam’ın sesinin gittiğini belirten Filiz Tözüm, “Tabi ki de hem benim adıma hem Türkiye adına çok büyük bir üzüntü. Yeşilçam’ın sesi gitti. Ama çok güzel bir ömür sürdü. Annem 6 yaşından beri alkışlanıyor. 96 yaşında kalbi durdu, alkışlarla yaşadı son gününe kadar sağlıklıydı ama maalesef kalbi durdu. Tiyatro camiasından, dublaj camiasından bir çok isim geldi. Yalnız bırakmadılar ama gönül isterdi ki özellikle tiyatro camiası hayattayken onu yalnız bırakmasaydı. Annem tiyatro camiasına küskün gitti” ifadelerini kullandı.