Bilal Hancı eşi Esin Çepni’yi aldattı! Dudak dudağa görüntülerini paylaştı!

YouTube grubu kafaların üyesi Bilal Hancı, eşi Esin Çepni'yi aldattı. Sosyal medya fenomeni Esin Çepni, Bilal Hancı'nın bir gece kulübünde genç bir kadın öpüşürken çekilen görüntüsünü paylaştı.Çepni, yaşadığı şoku şu sözlerle anlattı: "Bedenim o kadar küçüldü ki kalbim içeride eziliyor. Gözüme bir damla uyku girmedi.Hiçbir şey bilmiyormuşuz meğerse. Ulu orta yapılan bir ihanetin sessizce acısını çekecek kadar asil değilim. İsterseniz beni yargılayın.Saatlerdir yatakta felç olmuş gibi 20-30 saniyelik videoları başa alıp alıp izliyorum. Gizli saklı yapmak bir yana dursun göz göre göre dudak dudağa şarkılar söylenecek kadar aşağılıklaşılmış.Bir yanda evli bir adamın bardaki eğlencesi kız diğer yanda boşanma süreci tamamlanmamış eşim. Ben ne yapayım siz söyleyin…"Çepni son paylaşımında ise "Fiziksel ve ruhsal olarak iyi değilim. Biraz dinleneceğim bir süre" ifadelerini kullandı.Bilal Hancı'dan ise henüz bir açıklama gelmedi.NE OLMUŞTU?Bilal Hancı ve Esin Çepni, geçtiğimiz yıl dünya evine girmişti. Hancı, yaşadığı mutluluğu şu sözlerle dile getirmişti: "Lovelandık, evlendik. Herkes teşekkürler… " Esin Çepni ise paylaştığı karelerin altına "Yüzlerimiz farklı taraflara baksa da gördüğümüz her zaman aynıydı. Bay ve bayan Hancı gururla sunar" notunu düşmüştü. İkili bir süre sonra ise ayrılık kararı aldıklarını duyurmuştu.Hancı yaptığı açıklamada "Esin ile olan evlilik ilişkimizi karşılıklı olarak anlaşarak bitirmeye karar verdik. Çok iyi iki arkadaş olarak kalmaya devam edeceğiz. Hayatıma girmiş en önemli insanı kaybetmeyi asla istemem.Yolunda gitmeyen şeyler vardı denedik ama düzeltemedik ve birbirimizi her zaman iyi, güzel hatırlamak için şu an böyle bir karar aldık. Siz sevgili bizi seven, tanıyan insanlara da bu açıklamayı yapma gereği duydum. Umarım ikimizin de bundan sonraki hayatı çok mutlu geçer. Esin, seninle çok güzel şeyler öğrendim, bana kattığın her şey için çok teşekkürler. Her zaman kalbimde kalacaksın" ifadelerini kullanmıştı. Esin Çepni ise "Kararı almak kadar, açıklamak da zormuş meğerse... Ne kadar yazıp, sildiğimi bir bilseniz...Her zoru başardık belki ama insan gücünün de yetmediği şeyler var. Her şeyden önce arkadaşlığın baş tacı edildiği evlilik ilişkimizi her iki tarafın da mutluluğu için sonlandırmaya karar verdik.Elbette sürecin her detayına sahip olan sizlerle de bu kararımızı paylaşarak belki bir nebze anlayışınızı bekledik.Bilal ile olan yüksek enerjili dostluk ilişkimin sonsuza kadar sürmesini ve onun her zaman yanında olacağımı bilmesini isterim" demişti.İkili bir süre sonra ise yeniden barıştıklarını ilan etmişti.