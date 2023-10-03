Sibel Turnagöl'ün son hali şaşırttı

16 yaşında mankenliğe başlayan 1968 doğumlu Sibel Turnagöl, katıldığı bir yarışmada mankenler kraliçesi seçilmişti.Kadir İnanır'la rol aldığı Sen Türkülerini Söyle filmiyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Sibel Turnagöl, Yeşilçam'da cesaretiyle ve fit haliyle tanınıyordu.Son dönemde gözlerden uzak yaşayan Sibel Turnagöl'ün son hali ortaya çıktı. Bir hayli değişen güzel oyuncuyu görenler şaşırdı. Kimi Sibel Turnagöl'e "Yaşlanmış" yazarken kimi deSibel Turnagöl bir dönem Kerem Alışık ile evliydi.