Sefo hayranları yağmur dinlemedi

Rap müziğin sevilen ismi Sefo, önceki gün İstanbullu hayranlarıyla bir araya geldi.

Önceki akşam İstanbul'da sahne alan Sefo, rap tutkunlarını doyasıya eğlendirdi.



Yağmurlu havaya konser alanını hınca hınç dolduran müzikseverler, yağmurluklarla ve şemsiyelerle gecenin sonuna kadar konserin tadını çıkardı.



'Benimle yine de buradasınız'



Havanın o durumuna rağmen kendisini terk etmeyen hayranlarına seslenen Sefo, “Bu hava durumuna rağmen benimle yine de buradasınız. Bu gece eğlenmeniz için elimden gelen her şeyi yapacağım.” sözleriyle hayranlarına teşekkür etti.



Muhteşem enerjisiyle sahnede bir an olsun yerinde duramayan ünlü rapçi, hareketli performansıyla müzikseverlerden alkış aldı. Sefo'nun performansına eşlik eden alev gösterileri, sis efektleri ve ışık şovuyla Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde görsel bir şölene imza atıldı.