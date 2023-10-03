24 yıllık evliliğin sırrı!

Dünyaca ünlü eski futbolcu David Beckham, mutlu evliliğin tüyolarını verdi.

Spice Girls üyesi olduğu zamanlarda ünlenen eski şarkıcı ,şimdilerin ünlü modacısı Victoria Beckham ile 4 Temmuz 1999'da evlenen ve günümüze kadar mutlu bir evlilik sürdüren eski furbolcu David Beckham, mutluluğun sırrını paylaştı.



Bu evlilikten 24 yaşındaki Brooklyn, 21 yaşındaki Romeo, 18 yaşındaki Cruz ve 12 yaşındaki Harper olmak üzere dört çocuğu bulunan Inter Miami takımının sahibi David Beckham, The Telegraph gazetesine verdiği röportajda Victoria Beckham ile ilişkisine dair konuştu.



"Karşılıklı fedakârlık"



Eşini hala çok sevdiğini söyleyen David Beckham, mutlu birlikteliğin sırrını şöyle açıkladı: "Evlilik zor bir iş. Her zaman karşılıklı fedakârlık yapmanız gerekiyor. Birbirinize zaman ayırmaya öncelik vermelisiniz. Biz de bunu yapıyoruz ve işe yarıyor."