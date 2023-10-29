Yeni imajı gündem oldu!

Oğlu Ali'nin annesi kendisi gibi oyuncu Ceyda Düvenci ile olan evliliğindeki krizi atlatamayan ve terapinin de sonuç vermediği ilişkisini bitiren Bülent Şakrak, yeni hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor.2015 yılında dünyaevine giren ünlü çift Temmuz ayında anlaşmalı olarak boşandı. Çiftin Ödemiş Adliyesi'nde görülen boşanma davası, sadece 15 dakika sürdü.Boşanmanın ardından imaj tazeleyen Bülent Şakrak sakallarına veda etti.Şakrak'ın yeni imajı sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Şakrak yeni tarzını; 'Bizde laf yok, hep icraat. Al sana tüysüz Şakrak. Daha önce belirttim taşkınlık istemiyorum' notu ile paylaştı.Takipçileri, Şakrak'ın yeni imajını ünlü şarkıcı Fatih Ürek'e benzetti. 'Bir anda Fatih Ürek sandım', 'Aynı Fatih Ürek' şeklindeki yorumlar dikaktlerden kaçmadı.