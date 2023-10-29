Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu!

Amerikan basını 54 yaşındaki yıldızın evindeki jakuzide ölü bulunduğunu aktardı. Matthew Perry'nin ölüm nedeninin boğulma olduğu düşünülüyor.Matthew Perry geçmişte uyuşturucu ve alkol bağımlılığı tedavisi görmüştü. Ancak polis kaynakları evde uyuşturucu madde bulunmadığını aktardı.Amerikan yapımı Friends dizisi 1994'te yayına başladı ve 10 sezon sürdü. Dizi, dünyanın en çok izlenen yapımları arasında ve hala popüler.Friends dizisinin yapımcısı Warner Bros'tan yapılan açıklamada, "Onun komedi dehasının etkisi dünyanın dört bir yanında hissedildi ve mirası pek çok kişinin kalbinde yaşamaya devam edecek. Bugün yürek parçalayıcı bir gün ve ailesine, sevdiklerine ve tüm sadık hayranlarına sevgilerimizi gönderiyoruz" denildi.Matthew Perry, Growing Pains, Beverly Hills 90210 ve Dream On'daki küçük rollerin ardından Friends'te alaycı ve nevrotik Chandler Bing rolünü üstlendi. New York'ta yaşayan altı arkadaşı konu alan komedi kısa sürede bir fenomene dönüşerek birden fazla Emmy ödülü kazandı ve rekor izlenme oranlarına ulaştı.Dizinin 2004'teki final bölümü ABD'de 52 milyondan fazla izleyiciye ulaşarak 2000'li yılların en çok izlenen TV dizisi bölümü olmuştu. Matthew Perry, Friends dizisiyle yakaladığı şöhretin ardından uzun süre alkol ve uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele etmiş ve bu sıkıntılarıyla ilgili samimi açılamalar yapmıştı.Aktörün yakın çevresi onun son zamanlarda bu alışkanlıklarından uzaklaştığı ve iyi durumda olduğunu ifade ettiler. Perry'nin Friends dizisinden ve başka projelerde birlikte çalıştığı arkadaşları büyük bir şok yaşıyor. Öte yandan yıldız oyuncunun son Instagram gönderisinde de evindeki jakuzide çekilmiş bir fotoğrafını paylaştığı ve altına "Oh, etrafta dönen ılık su seni iyi hissettiriyor mu? Ben Mattman'" yazdığı ortaya çıktı.