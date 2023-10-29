Serkay Tütüncü isyan etti!

Bir YouTube programına konuk olan Acun Ilıcalı, "Nankör insan, kansız adam sevmem" açıklaması ile Survivor yarışmasına katılmasının ardından yıldızı parlayan Serkay Tütüncü'yü çileden çıkardı. Sert açıklamalarda bulunan Serkay Tütüncü, Acun Ilıcalı'ya "Çok şükür kapında iş dilenecek kadar da karaktersiz değilim..." sözleri ile cevap verdi.