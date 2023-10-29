Serkay Tütüncü isyan etti!
Bir YouTube programına konuk olan Acun Ilıcalı, "Nankör insan, kansız adam sevmem" açıklaması ile Survivor yarışmasına katılmasının ardından yıldızı parlayan Serkay Tütüncü'yü çileden çıkardı. Sert açıklamalarda bulunan Serkay Tütüncü, Acun Ilıcalı'ya "Çok şükür kapında iş dilenecek kadar da karaktersiz değilim..." sözleri ile cevap verdi.
Nur Tuğba Namlı'nın Youtube programına konuk olan Acun Ilıcalı, "'Survivor'a keşke almasaydım' dediğiniz kimse var mı?" sorusuna "Nankör insan, kansız adam sevmem." sözlerinin ardından akıllara Serkay Tütüncü geldi.
Çıkan haberlerin ardından açıklamada bulunan Serkay Tütüncü, Acun Ilıcalı'ya şu sözlerle cevap verdi:
"Yıllardır televizyon programları yapıyorsun, yapımcılık yapıyorsun... Kanal sahibisin falan... Senin programına gelip varını yoğunluğu koyan yarışmacılara yarışmacına kansız diyorsun... Ne kadar ayıp yaptığın... Kansız değilim Acun abi... Çok şükür kapında iş dilenecek kadar da karaktersiz değilim... Röportajım sonrası telefon konuşmamızı da gayet net hatırlıyorum...
Nedenlerini sana güzel bir dille anlatmıştım ve birçoğunda haklı olabilirsin kaçırmış olabiliriz demiştin... Para bendeydi" de Survivor görüntülerini izlemediğim dönemde kabul etmiştim... Bilseydim o kadarını emin ol kabul etmezdim... Bunu da telefonda sana söylemiştim ama yine dinlememişsin belli ki... Sana el pençe divan olmak gerekiyor sanırım kansız olmamak için... Ben hiçbir zaman onlardan olmadım. Kusuruma bakmayacaksın... Ben oraya gelmek için kimseye yalvarmadım, internetten başvurdum elemelere geldim seçildim Ve sonuna kadar da yarıştım ve bitti kariyerimi All Star şampiyonu üzerine kurmadığım için özür dilerim ya gerçekten Survivor ile ilgili detayları girmeyeyim Bence iyice canınız sıkılmasın Hadi eyvallah..."
Çıkan haberlerin ardından açıklamada bulunan Serkay Tütüncü, Acun Ilıcalı'ya şu sözlerle cevap verdi:
"Yıllardır televizyon programları yapıyorsun, yapımcılık yapıyorsun... Kanal sahibisin falan... Senin programına gelip varını yoğunluğu koyan yarışmacılara yarışmacına kansız diyorsun... Ne kadar ayıp yaptığın... Kansız değilim Acun abi... Çok şükür kapında iş dilenecek kadar da karaktersiz değilim... Röportajım sonrası telefon konuşmamızı da gayet net hatırlıyorum...
Nedenlerini sana güzel bir dille anlatmıştım ve birçoğunda haklı olabilirsin kaçırmış olabiliriz demiştin... Para bendeydi" de Survivor görüntülerini izlemediğim dönemde kabul etmiştim... Bilseydim o kadarını emin ol kabul etmezdim... Bunu da telefonda sana söylemiştim ama yine dinlememişsin belli ki... Sana el pençe divan olmak gerekiyor sanırım kansız olmamak için... Ben hiçbir zaman onlardan olmadım. Kusuruma bakmayacaksın... Ben oraya gelmek için kimseye yalvarmadım, internetten başvurdum elemelere geldim seçildim Ve sonuna kadar da yarıştım ve bitti kariyerimi All Star şampiyonu üzerine kurmadığım için özür dilerim ya gerçekten Survivor ile ilgili detayları girmeyeyim Bence iyice canınız sıkılmasın Hadi eyvallah..."