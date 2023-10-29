Kıvanç Tatlıtuğ yeni yaşına girdi

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ 40'ıncı yaşını eşi Başak Dizer ile organize ettiği bir partiyle kutladı.Partiye Yasemin Özilhan ile eşi İzzet Özilhan, Birkan Sokullu, Fulya Terim, Buse Terim, Elçin Sangu, Burak Yamantürk, Ece Yörenç, Zeynep Beşerler, Didem Soydan, Kıvanç Kasabalı ve eşi Sedef Avcı gibi birbirinden ünlü isimler davet edildi.Başak Dizer'in sürprizi karşısında büyük mutluluk yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ, "Benim güzel karım, Kurt'um güzel annesi. Böyle ir atmosfer ve organizasyon görmeyi ummuyordum. O kadar mutluyum ki şu an teker teker sevdiğim tüm dostlarımı görüyorum. O kadar güzel dostlara sahibim ki aşırı zenginim. Benim sırtım yere gelmez, iyi ki varsınız. Gerçekten çok mutluyum. Karıcığım sana ayrıca teşekkür ediyorum, seni çok seviyorum" dedi.Kıvanç Tatlıtuğ'un eşine aşkını haykırdığı anlarda birbirlerine olan bakışları ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Görüntülerin hızla yayılmasıyla çiftle ilgili "Bakışınız, aşkınız bir ömür boyu sürsün" yorumları yapıldı.