  • USD: 28,13 - 28,18
  • EURO: 29,69 - 29,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kıvanç Tatlıtuğ yeni yaşına girdi

Şimdilerde Aile dizisinde rol alan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 40 yaşına girdi. Eşi Başak Dizer ile muhteşem bir parti düzenleyen Kıvanç Tatlıtuğ konukların ilgi odağı oldu. Tatlıtuğ ile Dizer'in birbirine aşkla baktıkları anlar partiye damga vurdu.

Ekleme: 29.10.2023 - 01:13 Güncelleme: 29.10.2023 - 01:15 / Editör: Ozge Selin
Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ 40'ıncı yaşını eşi Başak Dizer ile organize ettiği bir partiyle kutladı.

Partiye Yasemin Özilhan ile eşi İzzet Özilhan, Birkan Sokullu, Fulya Terim, Buse Terim, Elçin Sangu, Burak Yamantürk, Ece Yörenç, Zeynep Beşerler, Didem Soydan, Kıvanç Kasabalı ve eşi Sedef Avcı gibi birbirinden ünlü isimler davet edildi.

Kıvanç Tatlıtuğ yeni yaşına girdi

Başak Dizer'in sürprizi karşısında büyük mutluluk yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ, "Benim güzel karım, Kurt'um güzel annesi. Böyle ir atmosfer ve organizasyon görmeyi ummuyordum. O kadar mutluyum ki şu an teker teker sevdiğim tüm dostlarımı görüyorum. O kadar güzel dostlara sahibim ki aşırı zenginim. Benim sırtım yere gelmez, iyi ki varsınız. Gerçekten çok mutluyum. Karıcığım sana ayrıca teşekkür ediyorum, seni çok seviyorum" dedi.

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşine aşkını haykırdığı anlarda birbirlerine olan bakışları ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Görüntülerin hızla yayılmasıyla çiftle ilgili "Bakışınız, aşkınız bir ömür boyu sürsün" yorumları yapıldı.

Kıvanç Tatlıtuğ yeni yaşına girdi



Netanyahu'dan 'Kara harekatı' açıklaması! 'Oy birliği ile kabul edildi'
Başkan Erdoğan'dan Büyük İstanbul Mitinginde önemli açıklamalar
Elon Musk’tan olay yaratan ABD-İran paylaşımı... Gazze için internet çağrılarına da yanıt verdi
Yusuf İslam’dan İsrail zulmüne karşı çağrı: Dünya daha ne kadar bekleyecek!
BBC İsrail’i aklamaya devam ediyor: Batı medyasının ikiyüzlülüğü akılalmaz boyuta ulaştı, Hamas Sözcüsü canlı yayını terk etti!
Türk donanması tarihinin en büyük geçit törenine hazırlanıyor
Orta Doğu'da tansiyon yükseliyor! ABD'den İran'a gözdağı: Saldırılar devam ederse...
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan ABD'ye sert tepki: 'İsrail'e hiçbir kırmızı çizgi çizmiyoruz' diyorlar, yazıklar olsun
Katil İsrail, Gazze'ye ölüm yağdırdı! Saldırının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Beyazıt'ta tramvay raydan çıktı! Vatandaş tepki gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı: İsrail derhal bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalıdır
Gazze için tek ses! Türkiye'nin kalbi İstanbul'da atacak: Başkan Erdoğan uluslararası topluma bir kez daha gerçekleri anlatacak
Türkiye'den kara ve denizde sondaj hamlesi! Rota Doğu Akdeniz'e çevrildi
Gazze’de en kara gece! İsrail katliam yaptı tam 150 noktayı bombaladı…
ABD ve İsrail’den Gazze itirafları! Hamas katliamın bahanesi
MİT'ten Suriye'ye nokta operasyonu: PKK'nın sözde Derik Tugay Sorumlusu etkisiz hale getirildi!
76 ilde Mercek operasyonu
Bakan Fidan: 'Çözümün tek yolu bağımsız Filistin'
Bayraktar TB3 SİHA Cumhuriyetin 100. yılında gökyüzüyle buluştu
Bakan Uraloğlu İzmir-Ankara arasını 3,5 saate düşürecek YHT için tarih verdi!
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Elon Musk o görseli paylaştı: ABD yönetimini çıldırtacak sözler

Elon Musk o görseli paylaştı: ABD yönetimini çıldırtacak sözler

Araç sürücülerine müjde: Motorine indirim geliyor!

Araç sürücülerine müjde: Motorine indirim geliyor!

Yeni dönem başlıyor! Kredi kartıyla ödemeler artık...

Yeni dönem başlıyor! Kredi kartıyla ödemeler artık...

Dünyaca ünlü: Londra'da 'Altın Bal' ödülünü aldı

Dünyaca ünlü: Londra'da 'Altın Bal' ödülünü aldı

29 Ekim kutlamaları nedeniyle İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar

29 Ekim kutlamaları nedeniyle İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar