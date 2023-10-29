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İddialı pozları ile ilgili konuştu

Sosyal medyadaki cesur pozları ile adından söz ettiren Didem Soydan gelen olumsuz yorumları dikkate almadığını söyledi.

Ekleme: 29.10.2023 - 12:57 Güncelleme: 29.10.2023 - 12:58 / Editör: Ozge Selin
Didem Soydan, geçtiğimiz gün Kıvanç Tatlıtuğ'un doğum günü partisine katıldı. Mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü manken, sosyal medyada paylaştığı iddialı fotoğrafları hakkında konuştu

Didem Soydan, geçtiğimiz aylarda Melis İşiten'in Youtube kanalına konuk olmuştu. Son olarak Burak Deniz'le aşk yaşayan Soydan, hâlâ eski bir sevgilisine aşık olduğunu ve o kişinin evli ve çocuklu olduğunu söyleyerek izleyenleri şaşırtmıştı.

Eski aşkından "Çocuk istemişti, ben istememiştim o nedenle ayrıldık. Aşık olduğum kişi evli ve ailesi var" diye bahseden Soydan'ın açıklamalarının ardından o kişinin kim olduğu merak edilmişti.

Sosyal medya kullanıcıları, bu açıklamalarının ardından güzel modelin bahsettiği kişinin 2014-2016 arasında aşk yaşadığı müzisyen Can Bonomo olduğunu öne sürmüştü. Bonomo, 2018'de oyuncu Öykü Karayel ile evlenmiş ve 2021 yılında oğlu Roman'ı kucağına almıştı.

Didem Soydan iddialı pozları ile ilgili konuştu

"YANLIŞ İSİMLER ÜZERİNDEN YORUMLADINIZ"

Soydan, bu iddialar üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlamış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

Dün itibarı ile yanlış yerlere çekilen bir konudan, kişilere verdiğim saygı ve değerden sebep bu açıklamayı yapıyorum. Türkiye'de yaşamayan ve Türkiye ile alakası olmayan birinden bahsetmeme rağmen konuyu magazine çok uygun olması sebebi ile yanlış isimler üzerinden yorumladınız. Yayında belirttiğim gibi Amerika'da yaşadığım döneme ait bir hikayeydi. Bu konunun yanlış yerlere gitmesinden dolayı gerçekten üzgünüm. Lütfen kimseyi alakaları olmayan bir konuya dahil ederek rahatsızlık vermeyin.

Kıvanç Tatlıtuğ, önceki gece Karaköy'deki Peninsula Otel de doğum gününü kutladı. Tatlıtuğ'un doğum günü partisine 39 yaşındaki Didem Soydan da katıldı.

"SİZLER BEĞENİYORSANIZ BEN DE BEĞENİYORUM"

Çıkışta gazetecilerin sorularına kısaca yanıt veren Didem Soydan, "Çok güzel bir doğum günü oldu. Hep birlikte kutladık ve geri dönüyoruz" dedi.

Sosyal medyadaki iddialı fotoğrafları sık sık konuşulan Soydan, "Sizler beğeniyorsanız ben de beğeniyorum. 12 yıl falan oldu, ben yorumlara alıştım ya. Benim için hiç sorun yok" diyerek yorumları dikkate almadığını dile getirdi.
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