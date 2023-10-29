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Buray'dan hayranlarına müjde!

Ünlü şarkıcı Buray önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Gazeteciler ile sohbet eden Buray hayranlarını sevindirecek haberi verdi. Ünlü şarkıcı, albüm müjdesini paylaştı.

Ekleme: 29.10.2023 - 01:12 Güncelleme: 29.10.2023 - 01:13 / Editör: Ozge Selin
Bir alışveriş merkezinde görüntülenen ünlü şarkıcı Buray, basın mensupları ile sohbet etmeyi ihmal etmedi.

BURAY ALBÜM MÜJDESİ VERDİ

Snob Magazin'de yer alan habere göre, Tek başına geldiği AVM'de alışveriş turuna çıkan şarkıcı, yeni albüm için gün saydığını söyledi. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Buray, yakın zamanda çıkacak yeni albümü için heyecanını dile getirdi. Başarılı popçu, yoğun bir şekilde konserlerinin devam ettiğini sözlerine ekledi.

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