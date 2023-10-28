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Ünlü oyuncudan 'estetik' göndermesi!

'Aşk' ve 'ayrılık' haberleriyle çok konuşulan Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun başrol oynadıkları 'Yalı Çapkını'nda Pelin sürprizi yaşanıyor. Altı aylık hamile olarak diziye geri dönen karaktere Buçe Buse Kahraman hayat veriyor. Rolü nedeniyle tepki çeken güzel oyuncu, sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Ekleme: 28.10.2023 - 01:33 Güncelleme: 28.10.2023 - 01:35 / Editör: Ozge Selin
Toprak Sağlam (Zerrin) ve Buçe Buse Kahraman (Pelin), Yalı Çapkını'na geri döndü. Dizinin 42'nci bölümüne; altı aylık hamile olduğunu Ferit Korhan'a (Mert Ramazan Demir) açıklayan Pelin'in, "Senin çocuğun, bizim çocuğumuz" sözleri damga vurdu.

Star TV'de ekranlara gelen dizide senaryo gereği evli bir adamla aşk yaşayan kadını oynayan Kahraman, rolünden dolayı sosyal medyada çirkin yorumlara maruz kalmış ve hakkında 'torpil' iddiası yapılmıştı.

Ünlü oyuncudan 'estetik' göndermesi!

"DURUM ÇOK VAHİM!"

Oyuncunun menajeri Cem Tatlıtuğ, "Linç edilmeye çalışılan oyuncu 'sadece kendisine verilen senaryoyu en iyi şekilde oynamaya çalışan' gencecik bir kadın. Durum çok vahim! Sürekli 'metres' yakıştırmasının yapılması, 'torpilli' gibi çirkin ifadelerin kullanılmasını kendisine yakıştıran, seyirci olmaktan çıkıp insanlığını kaybedenlere karşı her türlü hukuki savaşı vereceğiz" açıklamasını yapmıştı.

Derin göğüs dekolteli siyah elbisesiyle poz veren Buçe Buse Kahraman, "Hep birlikte hangi estetik operasyonu yaptırdığımı buluyoruz, koşun" mesajıyla dikkat çeken bir göndermede bulundu.

Ünlü oyuncudan 'estetik' göndermesi!

"HANGİ ESTETİĞİ YAPTIRDIĞIMI BULUYORUZ"

Ünlü isim, son olarak bir milyon takiçisinin bulunduğı Instagram hesaabından yayınladığı pozlarla magazin gündemine geldi. 27 yaşındaki güzel, takipçilerinden 120 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.
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