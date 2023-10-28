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Ünlü çift dünyaevine girdi!

Şarkıcı Işın Karaca, uzun süredir aşk yaşadığı müzisyen sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da hayatını birleştirdi. Daha önce "Evlnemeye vaktimiz yok" diyen iki çocuk annesi Karaca, sürpriz nikâh sonrası sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı.

Ekleme: 28.10.2023 - 01:36 Güncelleme: 28.10.2023 - 01:39 / Editör: Ozge Selin
Işın Karaca, geçtiğimiz temmuz ayında gün Aqua Florya AVM’nin, ‘Ay Işığında Konserler’ kapsamında düzenlediği etkinliğin ikinci gününde sahne almıştı. Konser öncesi gazetecilerin sorularına cevap veren Karaca, yaklaşık beş yıldır aşk yaşadığı Can Yapıcıoğlu ile evleneceği yönündeki söylentiler hakkında konuşmuştu.

Evli olup olmamamız önemli değil, birlikte çok şey paylaşıyoruz, öyle bir vaktimiz de yok.

Ünlü çift dünyaevine girdi!

AMSTERDAM'DA EVLENDİLER!

Ünlü çift, bu sözlere rağmen Amsterdam'da dünyaevine girdi. Karaca, 1.4 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından eşinin elini tuttuğu bir kareyi paylaşarak, Yapıcıoğlu'nu etiketledi.

Ünlü çift dünyaevine girdi!

ÜÇÜNCÜ KEZ EVLENDİ

2011-2013 arasında Sedat Doğan'la evli olan, 2016'da hayatını birleştirdiği Tuğrul Odabaş'tan 2019'da boşanan 50 yaşındaki iki çocuk annesi şarkıcı, üçüncü evliliğini Can Yapıcıoğlu ile yaptı İkilinin sürpriz nikâhı, kısa sürede magazin gündemine oturdu.

Ünlü çift dünyaevine girdi!

URLA'YA YERLEŞMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz yıllarda şehir hayatından uzaklaşarak İzmir Urla'ya yerleşen Işın Karaca, müzisyen sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile kahvaltı ederken görüntülenmişti.

Ünlü çift dünyaevine girdi!

Şarkıcı, "Urla'ya ilk yerleştiğimde sanatçı arkadaşlarım ve çevremden çoğu kişi 'Orada ne işin var!' diyerek bu kararımı garipsemişti ama şimdi hepsi 'İyi ki gitmişsin!' diyor. Çoğu arkadaşım şehir hayatından çok şikayetçi. Ben de İstanbul’a tekrar yerleşmeyi düşünmüyorum" açıklamasını yapmıştı.

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