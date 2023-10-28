Nişantaşı'nda görüntülenen Selim Bayraktar, "Arkadaş ziyaretine geldim. Set bittiği zaman kendimize zaman ayırabiliyoruz. Bu dönemlerde yemeğe ve spora dikkat ediyorum. Dizi olduğu sürede uykuya bile zaman kalmıyor. Set bitince fabrika ayarına dönüyoruz. İnşallah kısa çekim zamanlarını tekrar yakalarız. Senaryo yetişmiyor. Oyuncunun o senaryoyu taşıyabilecek ruhu ve enerjisi kalmıyor, yapımcının bütçesi kalmıyor. Ticari bakıldığı için süreler uzun ama kısa diziler olursa, kaliteli ve izlenebilir hale gelir" ifadelerini kullandı."İZLEYİCİ SİZİ UNUTUYOR"Son dönemde dijital platform işlerinin gündemde olması hakkında ünlü oyuncu, "Sadece dijitalde varım, televizyonda olmayacağım gibi dünya yok. Televizyondan uzak kaldığınız zaman sadece orayı izleyen kişi sizi unutuyor" dedi.Selim Bayraktar, meslektaşı Bergüzar Korel'in setlerin yoğunluğunu dile getirmesine, "İşin gerçeği bu. Daha kaliteli ve seyredebilir işler için süre kısa olmalı. Kendimizden çok şey katabileceğimiz zamana ihtiyacımız var" şeklinde konuştu."NİCE YÜZYILLARA"Ünlü oyuncu, Cumhuriyet'in 100'ünci yılıyla ilgili, "Nice yüzyıllara. Topraklarımız büyük uygarlıklara ev sahipliği yapmış, çok büyük devletiz. Bu büyüklüğün kutlanması gerekiyor" açıklamasını yaptı.