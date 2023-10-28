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Oyuncu Richard Moll hayatını kaybetti!

'Night Court' dizisindeki rolüyle hafızalarda yer eden ABD'li aktör ve selendirme sanatçısı Richard Moll, 80 yaşında Kaliforniya'daki evinde hayatını kaybetti. Acı haberi oyuncunun menajeri duyurdu.

Ekleme: 28.10.2023 - 17:52 Güncelleme: 28.10.2023 - 17:52 / Editör: Ozge Selin
1984 yılından 1992'ye kadar dokuz sezon süren komedi dizisi Night Court'ta canlandırdığı 'Bull Shannon' karakteriyle tanınan Richard Moll'dan acı haber geldi. Ünlü oyuncu 80 yaşında yaşamını yitirdi.

Richard Moll'un, Kaliforniya'nın Big Bear Lake kentinde bulunan evinde huzur içinde hayata gözlerini yumduğu belirtildi. Acı haber ünlü oyuncunun menajeri Jeff Sanderson tarafından duyuruldu.

RICHARD MOLL KİMDİR?

13 Ocak 1943 tarihinde Pasadena kentinde hemşire bir anne (Violet) ve avukat bir babanın (Harry) oğlu olarak dünyaya gelen Moll, 1964'te Kaliforniya Üniversitesi'nde tarih ve psikoloji bölümünden mezun oldu. 1968'de oyunculuk yapmak için Los Angeles'a geldi. İlk olarak reklamklarda kamera karşısına geçti.

İki kez evlenip boşanan ikiçocuk babası ünlü aktör, 1977 yapımı 'Brigham' ile başlayan kariyerinde 'Babylon 5' ve Married with Children' dizileri ile 'The Flintstones' (1994), 'But I'm a Cheerleader' (1999) ve 'Scary Movie 2' (2001) gibi filmlerde de rol aldı.


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