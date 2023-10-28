Eski eşler yıllar sonra bir arada!

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Ahmet Bayer ile Sinem Yıldırım, 2009 yılında evliliklerini olaylı bir şekilde sonlandırmıştı. İkili, yıllar sonra ilk kez birlikte objektiflere yansıdı.

Boşanmalarının üzerinden 14 yıl geçen iş insanı Ahmet Bayer ile kızları Hera (25) ve Lara'nın (20) annesi Sinem Yıldırım, önceki gün Bebek'te baş başa yemek yedi.



İkili, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına aldırış etmeden sohbetlerini sürdürdü.



Soruları cevapsız bırakmayı tercih eden cemiyet hayatının tanınmış isimleri, daha sonra mekandan ayrılarak gözlerden kayboldu.



