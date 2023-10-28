Cemre Baysel'in yeni proje heyecanı

Oyuncu Cemre Baysel, geçtiğimiz gün Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı. Yakın arkadaşıyla geldiği AVM’de bir süre yeni sezon ürünlerini inceleyip alışveriş yapan 24 yaşındaki güzel, daha sonra meydan katında bulunan bir restoranda kahve içti.

'Sakla Beni' dizisi ile ekranlara dönecek olan Cemre Baysel, "Yeni projemiz ilk bölümüyle yayınlanacak, çok heyecanlıyız. Güzel bir iş çıkardık ve olumlu geri dönüşleri bekliyoruz" açıklamasını yaptı.Yanına gelen sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektiren güzel oyuncu, kahve molası sonrası AVM’den ayrılmak için çıkışa yöneldiğinde yanına gelen muhabirlerin fotoğraf isteğini de kırmayıp objektiflere poz verdi.