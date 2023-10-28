'Bu Cumhuriyet asla yıkılamaz'

Cumhuriyet'in ilanından önceki gün Çankaya Köşkü mutfağında yaşananları anlatan 'Son Akşam Yemeği' filminin Ankara galasına; yönetmen Levent Onan ile birlikte Engin Şenkan, çocuk oyuncu Azra Aksu, Yasemin Baştan ve Aslı Tandoğan katıldı.

Cumhuriyetimizin ilan edilmesine 24 saat kala yaşananları beyaz perdeye taşıyan Son Akşam Yemeği filminin Ankamall AVM'de gerçekleşen galasında seyircilerle bir araya gelen ekip, duygularını paylaştı. Yönetmen Levent Onan, “Cumhuriyet'in 100. yılında böyle bir işe imza atmanın gururu ve heyecanı içindeyiz. Burada oyuncu arkadaşlarımızla birlikte özellikle Ankara'da filmi izlemek çok heyecanlandırıyor beni” dedi.



"EKİPÇE ANITKABİR'E GİTTİK"



Filmin başrol oyuncularından Engin Şenkan, "Böyle sağlam senaryosu olan bir filmde oynamayı çok istiyordum. Hele ki Cumhuriyetimizin 100. yılında Atatürk'ün yanında olmak ve onun aşçısı olmak beni çok gururlandırdı. Bugün ekipçe Anıtkabir'e gittik. Bu Cumhuriyet asla yıkılamaz” ifadelerini kullandı.