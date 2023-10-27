Norm Ender'den 100. yıla özel marş...

Rapçi Norm Ender, Cumhuriyet’in 100. yılında, sözü ve bestesi kendisine ait olan ‘Parla’ adlı bir marş besteledi. Parla'ya klip de çeken Norm Ender, koro ile beraber kamera karşısına geçti.

Norm Ender, Parla'yı bu proje için gönüllü olarak birleşen Atatürkçü Sesler Korosu ile beraber seslendirdi. Parla marşına Elif Demiralp yönetmenliğinde klip de çekildi."ÇOCUKLUK HAYALİMDİ"Ünlü rapçi, "Böyle bir marş yazmak ve seslendirmek çocukluk hayalimdi. Geleceğe bir miras bırakmak istedim. Koro ile beraber seslendirdiğim bu marş ülkeme armağan olsun" dedi.