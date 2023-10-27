Erdal Özyağcılar'a şok üstüne şok!

Erdal Özyağcılar bir mekanda tanıştığı ve maddi anlamda yardımda bulunduğu kişinin tehditleriyle karşılaşmaya başladı. Tehdit mesajları alan Erdal Özyağcılar soluğu savcılıkta aldı.

Erdal Özyağcılar iyilik yapmak isterken kötülükle karşılaştı. Usta oyuncu Beşiktaş'ta gittiği bir mekanda, valelik yapmakta olan Oktay T. ile tanıştı ve Oktay T. maddi olarak zor durumda olduğunu söyleyip yardım istedi. Erdal Özyağcılar da belli aralıklarla maddi yardımda bulundu ancak geçtiğimiz aya kadar talepleri devam eden gence, artık yardım istememesini söyledi.



ERDAL ÖZYAĞCILAR'A OKTAY T.'DEN TEHDİT



Sabah'ın haberine göre; Oktay T., 'Ben hacı hüsrevi yaktım. Ceza-i ehliyetim yok. Allah peygamber dinlemem geçmiş ola' diyerek mesaj gönderdi. Sinkaflı küfürlerin yer aldığı bir de ses kaydı da gönderen Oktay T., 'Beni engelleme demedim mi sana, yakarım bu dünyayı' şeklinde sözler sarf etti.



Özyağcılar ise bunun üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yürütülen soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Oktay T., 'Ben İstanbul'da bazı eğlence mekanlarında çalıştım. Erdal Özyağcılar'ı buradan tanıyorum. Kendisinden para talep ettim. Bana 4-5 defa para gönderdi daha sonra tekrar para istedim. Bu kez göndermedi. Telefonumu Ayhan isimli bir kişi alıp Özyağcılar'a küfür etti. Ben alkolik bir insanım, kişilik tedavisi görüyorum. Bu yüzden arayıp aramadığımı hatırlamıyorum. Kendisinden özür dilerim. Gerekirse ondan aldığım parayı iade ederim' diyerek kendisini savundu.



Oktay T. hakkında yağmaya teşebbüs ve hakaret suçlarından iddianame düzenlendi. İddianamede; Oktay T.'nin, Erdal Özyağcılarlar'ı tehdit ederek para istediği ve bu şekilde yağma suçuna teşebbüs ettiği ifade edildi. Oktay T., ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.