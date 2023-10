Can Yaman eleştirilere cevap verdi!

Türkiye'de yer aldığı yapımlarla adını duyurduktan sonra kariyerine İtalya'da devam etme kararı alan Can Yaman, geçtiğimiz günlerde Sicilya'da hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşmıştı. Bir otomobilin içinde olan ünlü oyuncu, kendisini görüntüleyen bir hayranının telefonunu alıp fırlatmıştı. O anlar başka biri tarafından videoya alınmıştı. Can Yaman'ın bu hareketi sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.Can Yaman görüntüler gündem olunca sert ifadeler kullanarak bir açıklama yaparak; "Benim hayranlarımla aram çok iyi, hatta o kadar iyi ki o bile zamanında rahatsız etti sizi, problem hayranım olmayan hayran adı altında tacizci terbiyesizlerle. Kendi dertlerinizle ilgilenin bir de beni kendinize dert etmeyin, beni tanımadıktan veya yanlış tanıdıktan sonra ne sevin ne de takip edin. Benle ilgili bir duygunuz olmasına gerek de yok. İşinize bakın. Türkçe paylaşım yapmıyor diye de eleştiriliyordum, alın yaptım. Görüşmemek üzere" demişti."TACİZCİLER BAŞKA, GERÇEK HAYRANLARIM BAŞKA"Son olarak 10.4 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından hayranlarıyla bir aradayken çekilen başka bir videosunu daha paylaşan 33 yaşındaki Can Yaman, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:Başrolünde yer aldığım 'Viola Come il Mare' dizisinin ikinci sezonunu çekmek için bulunduğum Sicilya’nın Palermo şehrinde hayranlarımla olan gerçek ilişkim. Gün bitiminde çekimlerin sona ermesinin ardındaki sevgi seli ve yorgunluğa rağmen kucaklaşmamız… Yıllardır olduğu gibi durum böyle, bu gerçek bir gün bile değişmedi. Tacizci sarkıntılar başka, gerçek hayranlarım başka… Bu ayrımı fark etmenizi temenni ediyorum."ART NİYETLİSİNİZ""Tekrar ediyorum gazetelerin her elinde telefon olanı otomatik olarak 'hayran' olarak kabul etmesinden rahatsızım. Böyle bir sevginin ve ilginin olduğu yerde stalkerların, tacizcilerin, fırsatçıların da olması kaçınılmaz. Bunu göremeyecek, bilemeyecek, anlayamayacak kadar naif olamazsınız; aksi takdirde art niyetlisiniz demektir.""Ben işinize bakın dediğim için bir önceki paylaşımımda, 'sen de işine, oyunculuğuna bak' diyen tipler olmuş. Ben zaten işimde gücümdeyim, başka bir ülkede başrollerde yer alıyorum, yabancı bir dilde iş çekiyorum. Riskler alıyorum. Zorluğunu tarif edemem. Elimden gelenin en iyisini yapıyorum, sürekli baskı altındayım ama altından kalkıyorum. Böyle bir başarı magazinden ziyade ana haberlerin konusudur. 'Viola Come il Mare' az bölüm sayısına rağmen şimdiden neredeyse 30 ülkeye satıldı, ikinci sezonla birlikte uluslararası eksende daha da başarılarının artması bekleniyor. Bu sadece yaptığım ve yapacağım işlerden bir tanesi, diğerlerini yeri geldiği zaman anlatırım…""ALKIŞLAMANIZI UMMAYI ÇOKTAN BIRAKTIM""Bana akıl fikir verecek, beni eleştirecek konumda bile değilsiniz çünkü daha önce denenmemiş, denenmeye cesaret edilememiş şeyleri deniyorum. Pizza yiyip turist gibi takılmaya gelmedim buraya, işime bakıyorum zaten. Arada bir de olsa alkışlamanızı ummayı çoktan bıraktım da, rahat bırakırsanız daha da iyi işime bakacağım. Hadi size bir Türkçe paylaşım daha, bugün iyi günümdeyim…"