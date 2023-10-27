Başak Dizer'e o sahne soruldu!

Aile dizisinde Aslan'ı canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ'un soyunduğu sahne sosyal medyada çok konuşulmuştu. Ünlü ismin eşi Başak Dizer ilk kez bu konu hakkında açıklama yaptı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkıya'nın başrolde olduğu Aile dizisi reyting rekorları kırmaya devam ediyor.



Kıvanç Tatlıtuğ’un Aslan’a, Serenay Sarıkaya’nın Devin’e hayat verdiği dizide geçtiğimiz hafta yayınlayan yatak odası sahnesi dikkat çekmişti. Tatlıtuğ'un dizideki kıyafet değiştirme sahnesi çok konuşuldu.



Başak Dizer, Eşinin sosyal medyada olay olan sahnesi hakkında konuştu.



Leyla'nın hapse girmesinin ardından çocukların yanında olmak için Aslan'dan boşanmaktan vazgeçen Devin, Aslan'ın karşısında soyunması ile neye uğradığını şaşırmıştı.



Dizer, "Böyle sahneleri yasaklıyorsunuz diye haberler çıkıyor" sorusuna "Hiç öyle şeyler yok. Biz açık açık bunu konuşuyoruz zaten" yanıtını verdi.





