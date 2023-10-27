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Acun Ilıcalı verdi veriştirdi!

Nur Tuğba Namlı'nın YouTube kanalına konuk olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Survivor'a keşke almasaydım" dediği isimden bahseden Acun Ilıcalı, " Nankör insan, kansız insan sevmem" diyerek sert ifadelerde bulundu.

Ekleme: 27.10.2023 - 13:15 Güncelleme: 27.10.2023 - 13:16 / Editör: Ozge Selin
Ünlü yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, Nur Tuğba Namlı'nın sorularını yanıtladı. YouTube programına konuk olan Acun Ilıcalı, 'Survivor'a keşke almasaydım' dediğiniz kimse var mı?' sorusuna verdiği cevapla gündeme bomba gibi düştü.

Ilıcalı, 'Var, birkaç kansız çıktı. Çocuğu biz ünlü yaptık, bizim sayemizde dizide oynuyor. Survivor'ı soruyorlar Survivor'ı bana sormayın' diyor. Ben de aradım 'Kardeşim meraktan soruyorum, sen nasıl ünlü oldun?' dedim. 'Ben çıktıktan sonra seyrettim bölümleri bana yanlış olmuş.' dedi. 'Çıktıktan sonra bizde bir program da yaptın' dedim.

Nankör insan, kansız adam sevmem. Ben kimseden teşekkür istemedim. Dokunduğum insanların birçoğu da güzel şeyler söyler. Bana bakışıyla insanlar belli ediyor zaten ama nankörlüğü affetmem.' cümlelerine yer verdi.

Ilıcalı'nın bahsettiği kişinin şimdilerde Kirli Sepeti dizisinde rol alan Serkay Tütüncü olduğu sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

Serkay Tütüncü, daha önce 'Survivor izlemeye vakit kalıyor mu?' sorusuna, 'Gitmeden önce de gittikten sonra da izlemedim' cevabını vermişti.
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