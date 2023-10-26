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Beyaz Gazete
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Soyadı değişince boşandığı ortaya çıktı!

'Yaşamak Güzel Şey', 'Seksenler' ve 'Hırsız Polis' gibi yapımlarda yer alan ünlü oyuncu Yasemin Conka, geçtiğimiz gün katıldığı bir programda şoke eden bir itirafta bulunarak üç yıl önce boşandığını açıkladı. Ünlü ismin 25 yıllık evliliğinin bitişi, soyadını değiştirmesiyle ortaya çıktı.

Ekleme: 26.10.2023 - 01:44 Güncelleme: 26.10.2023 - 01:47 / Editör: Ozge Selin
1995 yılında yapımcı Tahir Conka (53) ile nikah masasına oturan 51 yaşındaki Yasemin Baştan (Conka), geçtiğimiz gün katıldığı bir programda duyanları şoke eden bir itirafta bulundu.

'Son Akşam Yemeği' filmiyle beyaz perdede yer alan usta oyuncunun yayında bilinen soyadı Conka yerine Baştan'ı kullanması, programın sunucusunun da dikkatini çekti.

Soyadı değişince boşandığı ortaya çıktı!

"ÜÇ YIL OLACAK BOŞANALI"

Soyadı değişikliği hakkında "Bunca yıllık kariyerini Conka soyadına inşaa edip, şimdi Baştan'ı seçmek büyük bir cesaret" yorumu yapılan Baştan, bunun üzerine boşandığını açıkladı.

Soyadı değişince boşandığı ortaya çıktı!

"Bunun telaffuzuna ihtiyaç olmadı. Ben programlara katılan da biri değilim. Üç yıl olacak boşanalı, sürecin üzerinden üç yıl geçti" diyen ünlü isim, şöyle konuştu:

O soyadıyla başladım evet. Şimdi gerçekten Baştan başlıyorum... Kendi cumhuriyetimi ilan ettim diyeyim. Herkes iyi olsun, ben çok iyiyim. Yaşadığım her şeye teşekkür ediyorum.

Soyadı değişince boşandığı ortaya çıktı!

"ŞU ANDAKİ YASEMİN'İ ÇOK SEVİYORUM"

"Oğlum 26 yaşında oldu. enim için gerekli miydi, belki değildi. Şu andaki Yasemin'i çok seviyorum. Çok güldüğüm bir şey oldu. Şöyle bir haber okudum, bir dizi için 'Rolü Yasemin Conka'ya teklif ettiler ama Yasemin Baştan aldı.' O çok eğlenceliydi."
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