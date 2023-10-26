Soyadı değişince boşandığı ortaya çıktı!

1995 yılında yapımcı Tahir Conka (53) ile nikah masasına oturan 51 yaşındaki Yasemin Baştan (Conka), geçtiğimiz gün katıldığı bir programda duyanları şoke eden bir itirafta bulundu.'Son Akşam Yemeği' filmiyle beyaz perdede yer alan usta oyuncunun yayında bilinen soyadı Conka yerine Baştan'ı kullanması, programın sunucusunun da dikkatini çekti."ÜÇ YIL OLACAK BOŞANALI"Soyadı değişikliği hakkında "Bunca yıllık kariyerini Conka soyadına inşaa edip, şimdi Baştan'ı seçmek büyük bir cesaret" yorumu yapılan Baştan, bunun üzerine boşandığını açıkladı."Bunun telaffuzuna ihtiyaç olmadı. Ben programlara katılan da biri değilim. Üç yıl olacak boşanalı, sürecin üzerinden üç yıl geçti" diyen ünlü isim, şöyle konuştu:O soyadıyla başladım evet. Şimdi gerçekten Baştan başlıyorum... Kendi cumhuriyetimi ilan ettim diyeyim. Herkes iyi olsun, ben çok iyiyim. Yaşadığım her şeye teşekkür ediyorum."ŞU ANDAKİ YASEMİN'İ ÇOK SEVİYORUM""Oğlum 26 yaşında oldu. enim için gerekli miydi, belki değildi. Şu andaki Yasemin'i çok seviyorum. Çok güldüğüm bir şey oldu. Şöyle bir haber okudum, bir dizi için 'Rolü Yasemin Conka'ya teklif ettiler ama Yasemin Baştan aldı.' O çok eğlenceliydi."