Sır gibi sakladığı gerçeği açıkladı!

Seksenler dizisinde oynadığı Nazlı rolüyle özdeşleşen Yasemin Baştan, sır gibi sakladığı gerçeği açıkladı. Son rol aldığı işlerde adını hep Yasemin Baştan olarak geçiren Seksenler'in Nazlı'sı ünlü oyuncu, bu durumun nedenini şu sözlerle anlattı.

Yasemin Baştan, NTV'de yayınlanan Bambaşka Sohbetler programına konuk oldu. Ceyda Düvenci'nin sorularını cevaplayan Yasemin Conka, burada hayatı hakkında bir itirafta bulundu. Ünlü oyuncu, 3 yıl önce eşiyle boşandıklarını şu sözlerle itiraf etti:



Seksenler'in Nazlı'sı Yasemin Conka sır gibi sakladığı gerçeği açıkladı



"Bunun telaffuzuna ihtiyaç da olmadı. Ben programlara katılan da biri değilim. 3 yıl olacak boşanalı sürecin üzerinden 3 yıl geçti. O soyadıyla başladım evet. Şimdi gerçekten Baştan başlıyorum... Kendi cumhuriyetimi ilan ettim diyeyim. Herkes iyi olsun, ben çok iyiyim. Yaşadığım her şeye teşekkür ediyorum. Oğlum 26 yaşında oldu. Benim için gerekli miydi, belki değildi. Şu andaki Yasemin'i çok seviyorum. Çok güldüğüm bir şey oldu, şöyle bir haber okudum bir dizi için 'Rolü Yasemin Conka'ya teklif ettiler ama Yasemin Baştan aldı' o çok eğlenceliydi."