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Beyaz Gazete
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Kızıyla ilgili yoruma kayıtsız kalamadı!

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mayıs ayında dünyaevine girdiği Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile 29 Eylül'de tek celsede boşanmıştı. Özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü isim, son olarak kızı Melisa hakkında gelen bir yoruma verdiği cevapla adından söz ettirdi.

Ekleme: 26.10.2023 - 01:32 Güncelleme: 26.10.2023 - 01:35 / Editör: Ozge Selin
Şeyma Subaşı, 3 Mayıs 2023 tarihinde Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturmuştu. Düğünlerini yapmadan önce nikah kıyan ikili, Fas'ta şehrinde birbirlerine 'sonsuza kadar evet' demişti.

Fenomenin son paylaşımlarında parmağında yüzük olmaması dikkat çekmişti. Takipçileri, Subaşı'nın son paylaşımlarına; "Yüzük nerede?", "Yüzüğün yok hayırdır, cicim ayları bitti mi?" ve "Meedo neden yanında değil?" şeklinde yorumlar yazmıştı.

Kızıyla ilgili yoruma kayıtsız kalamadı!

RÜYA EVLİLİK BİTTİ!

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı’dan 2018 yılında boşanan, bu ilişkiden Melisa adında 10 yaşında kızı olan Subaşı, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mohammed Alsaloussi ile 29 Eylül'de tek celsede boşanmıştı.

Kızıyla ilgili yoruma kayıtsız kalamadı!

KIZIYLA FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

33 yaşındaki Subaşı, son olarak 2.9 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla adından söz ettirdi.

Kızıyla ilgili yoruma kayıtsız kalamadı!

"MELİSA OKULA GİDİYOR MU?"

Fenomen isim, bir takipçisinin yazdığı "Melisa okula gidiyor mu ya, çok merak ediyorum?" mesajına ise kayıtsız kalamadı. Şeyma Subaşı, bu soru üzerine şu yanıtı verdi:

Melisa'nın okulu tatil. International School (Uluslararası Okul). O yüzden tatilleri fazla belki de...

Kızıyla ilgili yoruma kayıtsız kalamadı!

Ünlü ismin bu cevabı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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