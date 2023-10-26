Kızıyla ilgili yoruma kayıtsız kalamadı!

Şeyma Subaşı, 3 Mayıs 2023 tarihinde Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturmuştu. Düğünlerini yapmadan önce nikah kıyan ikili, Fas'ta şehrinde birbirlerine 'sonsuza kadar evet' demişti.Fenomenin son paylaşımlarında parmağında yüzük olmaması dikkat çekmişti. Takipçileri, Subaşı'nın son paylaşımlarına; "Yüzük nerede?", "Yüzüğün yok hayırdır, cicim ayları bitti mi?" ve "Meedo neden yanında değil?" şeklinde yorumlar yazmıştı.RÜYA EVLİLİK BİTTİ!Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı’dan 2018 yılında boşanan, bu ilişkiden Melisa adında 10 yaşında kızı olan Subaşı, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mohammed Alsaloussi ile 29 Eylül'de tek celsede boşanmıştı.KIZIYLA FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI33 yaşındaki Subaşı, son olarak 2.9 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla adından söz ettirdi."MELİSA OKULA GİDİYOR MU?"Fenomen isim, bir takipçisinin yazdığı "Melisa okula gidiyor mu ya, çok merak ediyorum?" mesajına ise kayıtsız kalamadı. Şeyma Subaşı, bu soru üzerine şu yanıtı verdi:Melisa'nın okulu tatil. International School (Uluslararası Okul). O yüzden tatilleri fazla belki de...Ünlü ismin bu cevabı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.