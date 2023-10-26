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Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz evleniyor...

Hadise ve Hande Erçel ile ilişkisinde aradığı mutluluğu bulamayan Kaan Yıldırım'ın (36), meslektaşı Pınar Deniz'le (29) aşkı doludizgin devam ediyor. Yakışıklı oyuncu, evlilik haberleri hakkında konuştu ve sevenlerine müjdeyi verdi.

Ekleme: 26.10.2023 - 01:40 Güncelleme: 26.10.2023 - 01:43 / Editör: Ozge Selin
Kanal D'nin pazar akşamlarına damga vuran 'Yargı' dizisinde 'Ceylin' karakteri ile alkış alan Pınar Deniz, evlilik kararı aldı. Güzel oyuncu, bir süredir aşk yaşadığı meslektaşı Kaan Yıldırım'la nikâh masasına oturmaya hazırlanıyor.

"EVLİLİK HABERLERİ DOĞRU"

Sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken ikiliden Kaan Yıldırım, '2. Sayfa'ya yaptığı son dakika açıklamasında, "Evlilik haberleri doğru, evleniyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz evleniyor...

İNGİLTERE'DE EVLİLİK TEKLİFİ

Ünlü çift, yaz döneminde Bodrum ve Yunanistan'ın ardından rotalarını İngiltere'ye çevirmüşti. Pınar Deniz, İngiltere Cambridge'de mutluluktan ağlarken çekilen bir karesini, sevgilisini de etiketleyip, "İşte öyle bir şey... 06.08.23" notuyla yayınlamıştı.

Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz evleniyor...

Kaan Yıldırım, kısa sürede binlerce beğeni alan gönderiye kırmızı kalp emojisiyle karşılık vermişti. Güzel oyuncunun sevgilisinden evlilik teklifi aldığını tahmin eden takipçileri, Deniz'in paylaşımına çok sayıda yorum yapmıştı.

Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz evleniyor...

TEKTAŞI BÖYLE GÖSTERDİ

Yıldırım'dan evlilik teklifi alan Deniz, daha sonra tektaşını da göstermişti. Güzel oyuncunun Instagram gönderisinde yüzük detayı dikkat çekmişti. Oyuncunun hayranları mutluluk dileklerinde bulunmuştu.

Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz evleniyor...

"HAYATIMIN EN DEĞER BİÇİLMEZ TALİHİ"

Instagram hesabından 7 Ağustos'ta Pınar Deniz'le romantik pozlarını Kaan Yıldırım, "Senin bana nasip olman, şahsi hayatımın en değer biçilmez talihidir" mesajını yazmıştı.

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