Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz evleniyor...

Kanal D'nin pazar akşamlarına damga vuran 'Yargı' dizisinde 'Ceylin' karakteri ile alkış alan Pınar Deniz, evlilik kararı aldı. Güzel oyuncu, bir süredir aşk yaşadığı meslektaşı Kaan Yıldırım'la nikâh masasına oturmaya hazırlanıyor."EVLİLİK HABERLERİ DOĞRU"Sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken ikiliden Kaan Yıldırım, '2. Sayfa'ya yaptığı son dakika açıklamasında, "Evlilik haberleri doğru, evleniyoruz" ifadelerini kullandı.İNGİLTERE'DE EVLİLİK TEKLİFİÜnlü çift, yaz döneminde Bodrum ve Yunanistan'ın ardından rotalarını İngiltere'ye çevirmüşti. Pınar Deniz, İngiltere Cambridge'de mutluluktan ağlarken çekilen bir karesini, sevgilisini de etiketleyip, "İşte öyle bir şey... 06.08.23" notuyla yayınlamıştı.Kaan Yıldırım, kısa sürede binlerce beğeni alan gönderiye kırmızı kalp emojisiyle karşılık vermişti. Güzel oyuncunun sevgilisinden evlilik teklifi aldığını tahmin eden takipçileri, Deniz'in paylaşımına çok sayıda yorum yapmıştı.TEKTAŞI BÖYLE GÖSTERDİYıldırım'dan evlilik teklifi alan Deniz, daha sonra tektaşını da göstermişti. Güzel oyuncunun Instagram gönderisinde yüzük detayı dikkat çekmişti. Oyuncunun hayranları mutluluk dileklerinde bulunmuştu."HAYATIMIN EN DEĞER BİÇİLMEZ TALİHİ"Instagram hesabından 7 Ağustos'ta Pınar Deniz'le romantik pozlarını Kaan Yıldırım, "Senin bana nasip olman, şahsi hayatımın en değer biçilmez talihidir" mesajını yazmıştı.