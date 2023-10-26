Hande Erçel'in anne özlemi!

Ünlüler dünyasında son yılların en çok konuşulan isimlerinden olan Hande Erçel, 10 Ocak 2019 tarihinde kanserle mücadele eden annesi Aylin Erçel'i kaybetmişti.Son olarak Burak Deniz ile birlikte yer aldığı yeni projesiyle ekranlarda yer alan ve iş insanı Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Erçel, annesine olan özlemini dile getirdi."İYİ Kİ BENİM ANNEMSİN"31.2 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasının hikayeler bölümünden annesinin doğum günü pastasındaki mumları üflerken çekilen fotoğrafını paylaşan güzel oyuncu, şu mesajı yazdı:İyi ki benim annemsin. Pudra kokulum, seni çok seviyorum. Seni çok özlüyorum."HEP DİZİNİN DİBİNDE OLDUĞUMU BİLİYORUM"Öte yandan Hande Erçel, dördüncü ölüm yıl dönümünde de annesiyle yıllar önce çekilen bir fotoğrafını paylaşmış ve "Sonsuz denizlerde doyasıya yüzdüğün bir yerde olduğunu ve hep dizinin dibinde olduğumu biliyorum. Seni çok özledim anneciğim..." notunu düşmüştü.Kendisinden 1.5 yaş büyük Gamze adında bir kardeşi olan ünlü oyuncunun, Instagram hesabından yoruma kapalı olarak yaptığı paylaşım kısa sürede yüz binlerce beğeni almıştı.