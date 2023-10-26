Estetik iddialarına isyan etti!

Güzelliği ile adından söz ettiren isimlerden olan Bestemsu Özdemir önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Muhabirler ile kısa bir sohbet gerçekleştiren Bestemsu Özdemir, hakkında çıkan iddialarına isyan etti.

Şimdilerde Fox TV'de ekrana getirilen Kirli Sepeti adlı dizide Yasemin karakteri ile izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir ekranların aranılan kadın oyuncular arasında yerini alıyor. Geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Bestemsu Özdemir, basın mensuplarının sorularını yanıtladı."Estetik yaptırmıyorum çünkü oyuncu mimiksiz olmaz" sözlerinden sonra eski fotoğrafı ortaya çıkan Özdemir, konuyla ilgili yöneltilen soruya "Sadece dişlerimi yaptırdım. Dudaklarım o yüzden bir tık öne çıktı. 16 yaşındaki fotoğrafımı koyup, 'Estetik yaptırdı' demeleri komik. Şu an 32 yaşındayım, yüzüm değişiyor. Annem ortada ona benziyorum. Estetik yaptırmadığım belli. Mimik yapabiliyorum. Estetik yaptırmadım, yaptırmayacağım" cevabını verdi.