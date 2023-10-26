Elif Karlı'dan nostaljik paylaşım!

Elif Karlı, 1993 yılında Cengiz Karlı ile nikâh masasına oturmuştu. Ünlü çiftin bu evlilikten iki çocukları dünyaya gelmişti. Cengiz Karlı, geçtiğimiz ocak ayında geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında hayatını kaybetmişti.'EŞİMİN ÖLDÜĞÜNÜ TELEFONDA ÖĞRENDİM'Ölüm haberi sonrası konuşan Elif Karlı, 'Eşim 2 gün önce ağır bir grip geçirdi. Zatürreden şüphelendik. Dün haftalık arama günüydü ve aramayınca korktum. Sabaha karşı 04.00 gibi cezaevinden telefon aldım. Telefonda beni alıştırarak Cengiz'in kalp krizi geçirdiğini ve hayatını kaybettiğini söylediler. En son geçen salı konuştum. 6 Ocak'ta da doğum günü vardı o zaman da görüşmüştüm. En son sesini duyduğumda çok iyiydi' ifadelerini kullanmıştı.'KÜÇÜKLÜK FOTOĞRAFINIZA DİKKATLİCE BAKTINIZ MI?'Karlı, geçmişe özlem duyduğunu ifade ettiği bir paylaşım yaptı. Fotoğrafın altında duygusal bir mesaj paylaşan Karlı, geçmişe dair anılarını hatırladı. Elif Karlı, fotoğrafın altına şu notu düştü:'Küçüklük fotoğrafınıza dikkatlice baktınız mı hiç? Bizim jenerasyonda olanlar tabi...(Mesafe uzak ya!) Pek yabancı gibi geldi bana... Ben değilmişim gibi... Ne kuşağıydık biz sahi A? B? Adımız 70'ler... 80'ler miydi bizim? Plakçalar gibi isim mi olur? Olur azizim olur...Bu dünyada her şey olur... Çocuklar ölür, aileler yok olur…Neyse nasıl uyandıysam artık; bugün de hangi ruh durumumla! Saklı kalıyor yine içimde bir şeyler... Kulağımda Cem Adrian'ın şarkısı çalıyor?'İçimde bir şey kanıyorKeskin bir vedanın yarası sızlıyorYüzümde bir şey soluyorAynı değil, umudun rengi kayboluyorKalbimde bir yerde bir orman yanıyorBıraktığın şarkılar sahipsiz susuyorŞiirler hep dargın, dualar şifasız..''Ömrüme mıhlanmış bir cümle Küçüklüğüme selam söyledim. Gülen kıza..Çocukluğuma..'Kaç günlük ki şu dünya? Her şey fani.. Gülümsemek en yakışanı insana.. Onu da çalan çalana.....' demiş birileri!..