Dilan Polat ve Engin Polat’a ait iş yerlerine baskın: Arama yapılıyor

Türkiye'nin gündem konularından biri de Dilan Polat…Dilan Polat ve Engin Polat, kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddialarıyla haftalardır Türkiye gündeminin birinci sırasında yer alıyor.Lüks yaşantısını gözler önüne seren Polat Ailesi hakkında yargı harekete geçti.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, Polat Ailesi soruşturması hakkında basın açıklaması yapılmıştı.Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Engin Polat ve Dilan Polat ile diğer şüpheliler hakkında ihbarda bulunulması üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi.Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise süreçle ilgili detayları paylaşmıştı.Suç örgütlerine ve özellikle basında geniş yer bulan Polat ailesine yapılan operasyonlarla ilgili soruyu cevaplayan Tunç, MASAK raporları çerçevesinde soruşturmanın süratle tamamlanacağını belirtti.Özellikle sosyal medyada yargının konuya duyarsız kaldığı yönündeki eleştirilere tepki gösteren Tunç, yargının her türlü suçun üstüne gittiğini kaydetti.Yılmaz Tunç'tan Polat Ailesi açıklaması: Üzerlerine gitmeye devam edeceğizİş yerlerine baskınBugün ise yaşanan süreçle ilgili kritik bir gelişme yaşandı.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Dilan Polat ve Engin Polat'a ait işyerlerine baskın düzenlendi.Maliye ekipleri Engin Polat ve Dilan Polat'a ait şirketlerin dijital materyallerine el koydu.