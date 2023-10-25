Wilma Elles 19 günde 10 kilo verdi!

Yayınlandığı döneme damgasını vuran Kanal D'nin fenomen dizisi 'Öyle Bir Geçer Zaman ki'de hayat verdiği 'Caroline' karakteriyle şöhreti yakalayan Wilma Elles, Aralık 2022'de Avukat Mehmet Şah Çelik ile evlenmişti. Arif Kerem Göğüş ile 2019 yılında biten evliliğinden Milat ve Melodi isimli ikizleri olan oyuncu, 5 Ekim’de üçüncü kez anne olma mutluluğıu yaşadı.Tiara Manolya adını verdikleri kızı dünyaya gelen Elles, hamilelik döneminde aldığı 18 kiloyu yaşam koçu Kumru Köseler’in de yönlendirmesiyle yaklaşık üç haftada verdi."SEKİZ KİLO KALDI"Kilo verme süreci hakkında bilgi veren Wilma Elles, "Hem anneliği hem de çalışmayı bir arada yapıyorum. Doğumda 18 kilo almıştım. Milat ve Melodi’de 30 kilo almıştım. Şimdi 10 kilo gitti, 8 kilo kaldı. Biz sporla yapmıyoruz. Spor hâlâ yasak. Daha çok niyetle, frekanslarla, şükretmeyle bunu yapacağız. Nasıl vücudumuza bakım yapıyorsak, diş fırçalıyorsak aynı şekilde ruhumuzu da beslemeliyiz. Kitap okumak, bilgi sahibi akıllı insanlarla sohbet etmek her zaman bizi ileriye götürüyor” şeklinde konuştu.