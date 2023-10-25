Şarkıcı Emirkan saldırıya uğradı! Eşini korumak isterken...

Magazin gündemine yön veren başarılı program 'Söylemezsem Olmaz' bir kere daha gündemi belirledi.Dün gece geç saatlerde kimliği belirsiz kişiler tarafından sözlü tacize uğrayan eşine yardım etmek isteyen Emirkan, şehir magandaları tarafından saldırıya uğradı. Ünlü şarkıcının vücudunda kırıklar olduğu ve ameliyata alınacağı bildirildi.Olaya dair tüm gerçekleri Didem Delen'in sunduğu, Bilal Özcan ve Selen Görgüzel'in yorumladığı Söylemezsem Olmaz ekibi ortaya çıkardı.Emirkan'ın eşi canlı bağlantıyla programa katılarak tüm gerçekleri anbean anlattı.Canlı bağlantıyla programa katılan eşi şu ifadeleri kullandı:'Şimdi Florya'da çocuğumu okuldan almaya gittik. Arabayı normal olarak orada özel okul var sokak çok dardı mecbur olarak park etmek zorunda kaldık.Ben de kimseeye rahatsızlık vermemek sebebiyle arabadan indim. Emirkan koşa koşa oğlumu almaya gitti, o sırada bir araç yanaştı ve 'evimin önüne park etmişsiniz' dedi. Ben de kusura bakmayın diyip aracımı çekebileceğimi ifade ettim. Araçtan inen kişi bana ağıza alınmayacak şeyler söyledi, bana hakaret etmeye başladı. 'Siz ne biçim konuşuyorsunuz!' dedim. Bu sözleri sarf eden kişinin yanında özel korumaları vardı zannedersem onlara güvendi, ünlü bir yatak firmasının sahipleriymiş...Ben dedim ki hani neden bu kadar kabasınız bir saniye eşim çocuğumu okuldan alıp hemen gelecek hepimiz insanız, anneler 1 dakika içerisinde çocuklarını alıp çıkıyorlar. Bana hakaret eden kadın içeriye girdi ondan sonra bir baktım Emirkan koşuyor arabayı almak için, zaten Emirkan'ı herkes tanır çok nazik bir insan, özellikle hepiniz arkadaşısınız biliyorum.

Koruma, Emirkan'a önce sözle hakaret etti buraya park edemezsiniz diye, eşim 'haklısınız' diyip aracı alıyorum dedi. O sırada bayan içeri girdi, özel koruma ise 'sen dayak mı istiyorsun?' diyor ve yumruk atmaya başlıyor. Emirkan da tabi kendisini savunmak için hamle yapıyor. Hamle yaparken ayağı kayıp düşüyor ve omuzu kırılıyor. Sizlere geceyi nasıl geçirdiğimi anlatamam. Morfin ile uyuttular. Ameliyata alacaklar, çok kötü durumda. Dünyanın en naif insanının başına geldi bu yani, bu insanlarla dünyada nasıl yaşayacağız bilmiyorum yani.'





'ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE OLDU!'

'Bu olay bütün çocukların gözünün önünde oldu. Oğlumu tam alıyordum arkadaşlarım koştu bana 'Emirkan kavga ediyor' dediler. Gittiğimde bitmişti her şey Emirkan'ın kolu ters dönmüştü. Çocuk da görünce adamın üzerine atlıyor 'babama ne yaptın' diye. Yaşadığımız travmayı size anlatamam yani Allah kimseye vermesin. Çok zordu ama sonuna kadar hakkımızı savunacağız sizler de sağ olun. Destek oluyorsunuz sizler, Bilal ağabey...'



'HERKES ŞOKA GİRDİ!'



'Anneler ellerinde çocukları herkes şoka girdi. İnsanlar da korkmuştur yani. Çünkü koruma olduğu için silahı var. Eski asker miymiş bilmiyorum ne olduğunu da. Emniyet güçlerini hiç beklemedik direkt hastaneye gittik, ağrıdan duramıyordu. Şu anda kendimdeyim bugün şikayette bulunacağım, zabıt tutturduk. Ne gerekiyorsa yapacağım. Bu ülkenin böyle olmadığını ispatlamamız lazım. Vuran kişiyle ve onlarla hiç iletişim kurmadım, sadece kim olduklarını biliyorum. Olayı ateşleyen zaten bayan, bir yatak firmasının sahipleri...

Arkadaşlarım o kişilerin düzenli olarak kendilerine de sataştığını söyledi. İkaz etmek başka bir şey ağır laf etmek başka bir şey. Bayanın bayana yaptığı şiddeti yaşadım dün, ondan sonra da korumasıyla işte. Yumruk atmak ne demek? Sen kendini ne zannediyorsun silahın var diye korumasın diye? Bu olay Florya'da gerçekleşti. Okulumuzun müdürü de aradı güvenlik kameralarını veriyorlar, herkes çok üzgün bizi tanıyorlar, Emirkan sanatçı çok naif bir insan, hayatında şarkıdan ve besteden başka bir şey olmayan duygusal bir adam.' ifadelerini kullandı.



