Okan Kurt restoranını ziyarete gitti!

İş insanı Okan Kurt, kız kardeşiyle birlikte önceki yıllarda açtığı Hirahan isimli restoranını ziyarete gitti. Mekanın işleyişi hakkında bilgi alan ünlü isim, kameralar poz vermeyi de ihmal etmedi.

Demet Akalın’ın eşi iş insanı Okan Kurt geçtiğimiz gün Aqua Florya Avm’de objektiflere takıldı. Önceki yıllarda Hirahan isimli bir restoran açan Kurt, işletmesi devam eden restoranını ziyarete gelerek işleyiş hakkında bilgi aldı.



Çıkışta objektiflerle karşılaşan ünlü isim, muhabirlerle ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi. “İşlerimizin yoğunluğundan dolayı buraya çok uğrayamıyoruz. İlk fırsatta gelip vakit geçiriyorum burada. Her şey yolunda, güzel gidiyor” diyen Kurt, daha sonra kız kardeşi ile objektiflere poz verdi.



Ayaküstü muhabbet sonrasında vale noktasından özel aracını alan Okan Kurt, alandan ayrıldı.



