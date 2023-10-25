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Müşerref Akay'dan şoke eden itiraf!

Usta sanatçı Müşerref Akay, 15 yıl evli kaldığı ilk eşine şiddet uygulayarak boşadığını itiraf etti. İlk eşini hiçbir şekilde affetmediğini belirten Akay, "Ben evlilik yapamıyorum, olmuyor" dedi.

Ekleme: 25.10.2023 - 02:18 Güncelleme: 25.10.2023 - 02:20 / Editör: Ozge Selin
Usta oyuncu ve şarkıcı Müşerref Akay, 'Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece' programında özel hayatıyla ilgili samimi itiraflarda bulundu. Toplamda üç evlilik yaptığını söyleyen Akay, ilk eşine şiddet uyguladığını itiraf etti.

"BANA KİM VURABİLİR, BEN O ADAMI NE YAPARIM?"

"Hayatınızda şiddet görüp ezildiniz mi?" sorusuna Müşerref Akay, "Hayır, hiçbir şekilde. İlk kocama ben şiddet uyguladım ve boşadım. Hak etti. O bana şiddet uygulayacağını zannetti, ben ona uyguladım. Çocuklarımı da aldım çıktım. Bana kim vurabilir? Ben o adamı ne yaparım? Affedemediğim tek insan odur" cevabını verdi.

Müşerref Akay'dan şoke eden itiraf!

"BEN EVLİLİK YAPAMIYORUM"

"17 yaşında severek evlendim" diyen Akay, "Evlilikle ilgili hayallerim vardı. Mahmut Tezcan'ın şirketine plak yapmıştım sonra onunla evlendik. 15 sene evli kaldım. 2. evliliğimi de 20 sene sonra yaptım ama o 1,5 sene sürdü. 9 sene sonra üçüncü evliliğimi yaptım o da 1,5 ay sürdü. Ben evlilik yapamıyorum, olmuyor" dedi.

Müşerref Akay'dan şoke eden itiraf!

"BÜTÜN HAYALLERİM İLK EVLİLİKLE YIKILDI GİTTİ"

Sonraki evliliklerinde hep mutluluğu aradığını söyleyen Akay, sözlerine şöyle devam etti:

İlk eşime inat olsun diye hep mutluluğu aradım. Her attığım evlilik imzasında ilk evliliğimden intikam almak istedim. Bütün hayallerim ilk evlilikle yıkıldı gitti. Beni aldattı mı bilmiyorum. Çocuklarım babası olduğu için saygı duyuyorum. Bir düşmandan iki dost kazandım. İki tane pırlanta gibi oğlum var ve o adamla hiç ilgileri yok. Çocuklarımın hatrına ona saygı duyuyorum.

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