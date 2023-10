Hadise'den göndermeli paylaşım!

Ünlü şarkıcı Hadise'nin her paylaşımı olay oluyor.Cesur fotoğraflarıyla, sesiyle, şarkılarıyla ve yaşadığı aşklarla adından sıkça söz ettiriyor.Sosyal medyada 14,5 milyon takipçisi olan Hadise'nin her paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi görüyor.Son olarak bir fotoğrafını paylaşan şarkıcı, manidar bir not yazdı.Hadise, "Ben stalk yapmam haberin gelir." notu, eski eşi Mehmet Dinçerler'e gönderme yapmasına yorumlandı.Dinçerler ile geçtiğimiz yıl 30 Nisan’da Çırağan Sarayı’nda aile arasında gerçekleşen törenle dünyaevine giren şarkıcı, 30 Eylül'de ise tek celsede boşandı.Aldıkları ani evlilik kararı kadar ayrılık haberleriyle de gündem olan çiftin arasında, mal paylaşımına kadar çok fazla kriz çıkmıştı.Aylar gelmesine rağmen ikilinin attığı her adım birbirlerine yorumlanıyor.